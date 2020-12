Para el clan Ramos, la llegada de Máximo Adriano se sumaba a otro importante motivo de felicidad. Porque René Ramos (hermano y mánager de Sergio Ramos) y su novia, Lorena Gómez, tenían a su primer hijo en común el pasado 2 de mayo. «Nada se compara a este sentimiento tan mágico», confesaba la que fuera ganadora de ‘Operación Triunfo’ 2006.

Sobre su rápida recuperación después del parto, Lorena confesaba su secreto en las redes sociales. «Mi fuerza de voluntad ha crecido día a día dejando las excusas y la pereza a un lado. Mis hormonas ya no me convencen para quedarme tumbada en el sofá cuando no tengo ganas de entrenar. Y mi tiempo es ORO. Por eso aprovecho cada instante, aunque sea corto, para dedicarme a mi. Para quererme, cuidarme, mirarme al espejo y aceptar lo que me gusta y lo que no. Porque para dar lo mejor a los demás primero tienes que darte y cuidarte tú», explicaba en su cuenta de Instagram.

Tras convertirse en familia, la pareja no descarta contraer matrimonio, aunque no tienen prisa. «Yo me veo más rollo en una playa, siempre se lo he dicho y René coincide con eso. Algo más hippie sin dejar de ser, obviamente, algo bonito», ha confesado la artista.