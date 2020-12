Todo apunta a que Pilar Rubio se ha cortado su larga melena morena. Un cambio de lo más sorprendente que ninguna nos esperábamos.

¡Muy fuerte! Puede que Pilar Rubio se haya atrevido, después de muchos años luciendo una larga y morena melena, a cambiar de look; y haya cortado su pelo para despedir al año saneando (y mucho) sus puntas. Y es que su última foto de Instagram no deja nada claro. En ella, la presentadora aparece con la melena a la altura de la clavícula, mucho más corta de lo que nos tiene acostumbradas, y con ligeras ondas. Un peinado muy recurrente en la colaboradora de El Hormiguero pero cuyo largo nos ha dejado a todas con la boca abierta. Aunque nada más verlo hemos dado por hecho que se trataba de un corte de pelo de lo más favorecedor, lo cierto es que hay muchas posibilidades de que sea un falso bob: un peinado pensado única y exclusivamente para crear un efecto óptico y para el que no hace falta meter la tijera.

¿Se ha cortado Pilar Rubio su larga melena o es un falso bob?

En su último post en la red social, la mujer de Sergio Ramos parece haberse decantado por uno de los cortes de pelo que más se llevarán durante 2021. Se trata del clavicut, un corte de pelo pensado para que llegue a la altura de nuestras clavículas. Ni corto, ni largo, un término medio perfecto que a Pilar Rubio le sienta de maravilla. Sin embargo, no podemos asegurar de que se trate de un cambio de look; sino que es bastante probable que la colaboradora haya querido jugar con su pelo y crear un falso bob. Y es que ella suele llevar siempre su pelo cortado a capas, algo más cortito por delante que por detrás. Por lo que no sería de extrañar que la presentadora de la última edición de la primera generación de Operación Triunfo hubiese decidido recoger las capas más largas de su melena en la parte trasera y dejar sueltas las más cortas en la parte delantera; creando un perfecto efecto de media melena al aire.

Bien sea un buen tijeretazo para sanear las puntas o un falso bob para jugar al despiste, lo cierto es que Pilar Rubio no puede estar más guapa de ambas formas. Y es que el corte (o peinado) que ha elegido para salir a hacer unas gestiones junto a sus perritos Bella y Zafiro no puede ser más ideal. Sin duda, uno de los cortes estrella del próximo año. ¿Te atreves a copiar el look de la presentadora? Nosotras decimos ¡sí!