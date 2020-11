La actriz ha respondido a las personas que le hacen responsable de la mala racha profesional del futbolista Isco Alarcón en las redes sociales.

Sara Sálamo ha vuelto a ver cómo se ha convertido en viral en las redes sociales. Y no, no por algo bueno. La actriz ha sido atacada en Twitter, donde la hacen responsable del bajo rendimiento de su pareja, Isco Alarcón, en el terreno de juego. Y es que el pasado domingo no tuvo su mejor día en Mestalla, por lo que algunos aficionados le hicieron saber a Sara que la culpa era suya.

La actriz, muy enfadada, no dudó en mostrar algunos mensajes que recibió durante las horas posteriores al partido. «En España no hay machismo», acompañaba Sara a estos mensajes, donde aparecen graves insultos que ella no podía esconder. Y es que no puede creerse que haya personas capaces de escribir este tipo de mensajes en las redes sociales.

Como no podía ser de otra manera, Sara Sálamo ha recibido mensajes bonitos por parte de anónimos y rostros conocidos que aplauden que haya decidido publicar estos ataques tan duros: «Qué barbaridad. Pobres… qué mentes tan estrechas. Un abrazo, Sara», le dedicaba Ana Milán.

Estos son algunos de los duros ataques que ha recibido en redes

No es la primera vez que Sara Sálamo recibe críticas de este tipo. Acostumbrada a ello, la actriz trata de que dejen de hacerlo compartiendo con sus más de 61.800 seguidores a los culpables, a los que detrás de un perfil en las redes sociales se atreven a hacer daño de esta manera.

Sara Sálamo, protagonista de varias polémicas en redes

Hace apenas unos meses, Sara Sálamo iniciaba una guerra dialéctica con el torero Miguel Abellán, dejando claro sus ideales no tienen nada que ver con el del otro. Todo comenzó después de que la actriz respondiera a Cayetano Rivera cuando el torero había pedido ayudas para la tauromaquia, ya que su sector era uno «de los más afectados tras la crisis sanitaria».

«El sector taurino está siendo y será uno de los más afectados por esta situación dramática que estamos viviendo y entendemos que al igual que otras industrias de la cultura será uno de los que más tarde en retomar su actividad profesional por las aglomeraciones de gente que conlleva nuestro espectáculo. Y es por eso que no podemos olvidarnos de las personas, de las familias que dependen tanto directa como indirectamente del mundo del toro para vivir de las ayudas que vamos a necesitar para reactivar nuestra actividad profesional», dijo Cayetano en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje al que la canaria respondió de manera contundente: «¡Subvencionado, titiriteros, rojos…! Ah, no… Toreros».

Hola @miguelabellan , eres el único torero con el que he hablado en mi vida cara a cara. Ambos fuimos respetuosos y tuvimos escucha mutua (veo que eso ya lo has perdido). Y me confesaste las perrerías que le hacéis al toro justo antes de soltarlo en la plaza. ¿Te acuerdas? https://t.co/TP9nap5YbD — Sara Sálamo (@SaraSalamo) May 5, 2020

Entonces, el marido de Eva González le contestó diciéndole que hubiera esperado más compresión por su parte, dado que la cultura «recibe más de 70 millones de euros al año en subvenciones». En ese instante, entró en escena Abellán, que atacó directamente a Sara Sálamo y provocó así un duro enfrentamiento entre ellos: «Cuando la ignorancia es igual a tu arrogancia, el resultado es un ser humano sin valores y sin empatía. Corren tiempos de abandonar padres y adoptar perros. Por cierto, ¿cuántos toros bravos habéis salvado del matadero tú y tu séquito animalista? Hipócrita».

Sus declaraciones indignaron a Sálamo y demostró una vez más que defenderá sus ideas a capa y espada donde sea necesario. Respondió sosegada, pero sin pelos en la lengua: «Ambos fuimos respetuosos y tuvimos escucha mutua (veo que eso ya lo has perdido). Y me confesaste las perrerías que le hacéis al toro justo antes de soltarlo en la plaza. ¿Te acuerdas? Eso no hizo más que reafirmarme en mi postura de condenar vuestras crueles torturas», acertaba a decir. Su tweet hizo estallar a Abellán, que apresuradamente la insultó: «Además de demagoga e hipócrita, eres mentirosa. Titiritera sabía que eras, veo que interpretas a la perfección el papel de embustera también»