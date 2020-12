La hija de Raquel Bollo, Alma Cortés, cumple el 13 de diciembre 21 años. Analizamos el momento en el que se encuentra esta joven influencer.

Alma Cortés cumple el 13 de diciembre 21 años. Lo hace siendo madre y cumpliendo con un estratégico silencio que han seguido otros rostros conocidos con el fin de elevar su caché, entre otros motivos. A pesar de que la joven en un principió quiso convertirse en un personaje público y tener más impacto en los medios formando por ejemplo parte de MTMAD, plataforma de Mediaset en la que cada vez hay más famosos contando su día a día, optó por abandonarlo y centrarse en sus redes sociales. En ellas, trata de ser cuidadosa, mostrar looks y realizar promociones ya sea textiles o de productos de toda índole como algunos para cuidar la línea. De este modo, la hija de Raquel Bollo ha demostrado que quiere alejarse del ruido mediático y centrarse en tener un perfil muy blanco en el universo 2.0.

Esta joven tiene actualmente 155.000 seguidores y en sus redes incluye varios aspectos que ella considera reseñables. Entre los más relevantes que se encuentra inmersa en sus estudios de Derecho, que reside en Sevilla, que es mamá primeriza y que tiene una tienda virtual en la que vende algunos productos para cuidarse después de ser madre. No es el único detalle que llama la atención, también que señala un correo electrónico de una agencia de comunicación que lleva sus proyectos o ofertas, lo que deja claro que es una influencer en toda regla. Alma Cortés parece sentirse cómoda en este rol y no tiene ninguna intención de salirse de esa senda, contando lo justo y no desvelando secretos o situaciones íntimas que podrían ponerle de nuevo en el disparadero.

Colabora entre otras marcas con la de su madre, una firma que cuenta con su propio nombre, Raquel Bollo. En ella tiene a la venta tanto joyas como ropa, ejerciendo la propia Alma Cortés de modelo, faceta en la cual desenvuelve de maravilla. Sola, con su progenitora o con otras maniquís, Alma aparece en las instantáneas con las que la firma de Bollo promociona sus productos. Imágenes muy cuidadas en las que la hija de Chiquetete mima hasta el más mínimo detalle y en las que alcanza un gran número de likes, cifras que la sitúan en todo un reclamo para algunas marcas que quieren confiar en ella como imagen.

Sigue la estela de, entre otras, Anita Matamoros

No es la primera que apuesta por este camino. Anita Matamoros o Marta López, la pareja de Kiko Matamoros, han seguido esta estela, contando únicamente lo que ellos desean a través de su Instagram. De hecho, Marta dejó su canal de MTMAD cuando le explicaron que su novio debía tener más presencia en sus vídeos, un ruego que le llevó a abandonar su canal para así centrarse en sus redes sociales, donde, por cierto, cuenta con altos ingresos.