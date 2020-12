La excolaboradora de ‘Sálvame’ le ha dedicado unas bonitas palabras a su hija con motivo de su 21 cumpleaños: «El amor de mi vida me llama ‘MAMÁ'».

Alma Cortés Bollo, la hija pequeña de Raquel Bollo y el fallecido Chiquetete, celebra este domingo 13 de diciembre su 21 cumpleaños. Un día muy señalada puesto que es su primer aniversario como madre. La joven dio la bienvenida a su pequeña Jimena el pasado mes de febrero y su llegada ha supuesto un antes y un después en su vida. En este día tan especial, la madre de la influencer, así como su hermano, Manuel Cortés, han querido tener unas bonitas palabras y le han dedicado unos cariñosos mensajes.

La primera en felicitar a Alma Cortés Bollo ha sido la propia Raquel, quien a través de una imagen, en la que aparece arreglando a su hija para un evento especial, ha asegurado que su hija es su mayor regalo y motivo por el que estar y sentirse orgullosa. «Siempre daré las gracias a Dios por la belleza de Alma que me regaló en ti MI HIJA no me equivoque poniéndote tu nombre… El amor de mi vida no me dice ‘princesa’, no me llama ‘mi amor’, me llama ‘MAMÁ’. Felicidades mi vida que pases un día maravilloso, te amo…», escribe la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ junto al hashtag «amor de madre«.

Tras estas bellas palabras, la emocionada cumpleañera le ha respondido con unas sentidas palabras en las que se pone de manifiesto el amor que siente por su madre y la buena sintonía que tienen ambas. Además, las palabras que ha elegido la joven influencer han conseguido sacar alguna que otra lagrimita a su madre. «Te amo con todo mi ser, el cual me distes tú. La vida no me ha podido regalar una mejor madre, lo tienes todo ❤️ Sabes que para mi eres la persona fundamental en mi vida y para nuestra personita pequeña también porque no tiene una madre, contigo ella tiene dos», aseveró la joven.

Por su parte, Manuel Cortés desempolvó su álbum personal de imágenes y publicó un vídeo en el que aparecía mostrando imágenes de su hermana cuando era pequeña y «practicaba para ser influencer». «Felicidades hermana te amo siempre, que cumplas muchos más», añadía. Alma recibía entre risas el detalle de su hermano y quiso corresponderle con una simpática respuesta: «Te amo mi vida mía!! Aunque nunca te lo digas eres la persona más importante y que más me impone jajajaja te amo».

Alma Cortés, centrada en su etapa como madre e influencer

La noticia del embarazo de Alma Cortés resquebrajó los cimientos de la tranquila vida de Raquel Bollo. Un bebé que llegaba por sorpresa y que puso patas arriba la vida de la joven pero que a las pocas semanas se convirtió en una de las mejores noticias de sus vidas. Así, la joven, que lleva alejada del ruido mediático durante años, se centró en sus estudios de Derecho mientras que compaginaba sus primeros pasos como mamá primeriza y explotaba su faceta como influencer. Ahora, la pequeña Jimena se ha convertido en el ojito derecho de Raquel Bollo, que ha encontrado en la compañía de sus nietos uno de sus mejores planes.