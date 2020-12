Emma García ha anunciado este domingo su nuevo fichaje estrella para ‘Viva la vida’. Ana María Aldón se convierte en nueva colaboradora de pleno derecho del espacio del fin de semana en Telecinco. La mujer de Ortega Cano ha aparecido con un look mucho más moderno gracias al tinte blanco de su corto cabello y dispuesta a dar todo lo mejor de sí: “Estoy encantada de estar con vosotros. Lo hago porque me apetece, no porque tenga problemas económicos”, sentenciaba para evitar futuros comentarios.