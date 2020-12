Este miércoles, Malú no estará en el programa ‘Mask Singer: adivina quien canta’ y sabemos qué cantante (también mujer) la sustituirá

Malú está viviendo su regreso a la televisión de la mano de Antena 3. La artista fichó para ser una de las investigadoras del exitoso programa ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Durante estas semanas, ya hemos descubierto algunos de los famosos que están detrás de las máscaras y este miércoles se descubrirá una nueva identidad. Eso sí, esta noche habrá una sonada ausencia: la de la propia Malú. La artista no pudo asistir a la grabación del programa de esta noche por problemas de salud, algo que ya se supo en su momento y que recordamos.

Malú no pudo acudir a las grabaciones por problemas de salud

Como consecuencia de la hernia discal que padece, Malú no pudo acudir a una de las jornadas de grabación que estaban previstas en el nuevo formato televisivo. En sus redes sociales, la cantante ya había revelado que tuvo que ir al hospital por esta dolencia, que la obligó a visitar el hospital Universitario HM Puerta del Sur el pasado mes de septiembre, aquejada de fuertes dolores de espalda. Entonces tranquilizaba a sus seguidores explicando que no había tenido que pasar por quirófano. «Mi gente, estoy bien, afortunadamente no me han tenido que intervenir. Simplemente tuve un dolor fuerte hace 48 horas que ha resultado ser una hernia discal. Los médicos han pautado reposo y medicación para los próximos días. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Muy pronto volvemos a la carga», señalaba por aquel entonces.

Ahora, se desvela que será este miércoles el día que no pueda acudir al programa, ya que desde Antena 3 han asegurado que se sentará un nuevo investigador sorpresa para intentar aclarar sus ideas, aportar nuevas teorías y así avanzar búsqueda de las identidades de los famosos. Esta será también cantante y mujer. Vanesa Martín fue la encargada de sustituir a la artista el día de su baja, y será a quien veamos este miércoles en Antena 3.

A causa de este nuevo contratiempo de salud, el equipo del programa decidió que Vanesa Martín fuera la encargada de sustituirla por un día. Será este miércoles cuando veamos qué tal se desenvuelve como investigadora con el resto de compañeros: José Mota, Javier Ambrossi y Javier Calvo. ¿Adivinará Vanesa Martín a alguno de los famosos que se esconden detrás de las máscaras?

Este miércoles arranca la recta final del programa

Esta nueva gala también llega con una nueva fase de investigación: ‘Verdad o mentira’. Las máscaras darán tres pistas sobre su personalidad en el plató. Sin embargo, no todas son verdad y algunas pueden despistar. Los investigadores tendrán que averiguar

cuál son ciertas y cuáles son falsas. Al final de la noche, el desenmascarado revelará las

pistas que no eran ciertas. Este miércoles, las ocho máscaras restantes se enfrentan a la próxima Vanesa Martín.