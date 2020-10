Lorena Gómez ha querido presumir de figura y ha lanzado un mensaje de concienciación a sus seguidoras. «Mi fuerza de voluntad ha crecido día a día dejando las excusas y la pereza a un lado. Mis hormonas ya no me convencen para quedarme tumbada en el sofá cuando no tengo ganas de entrenar . Y mi tiempo es ORO. Por eso aprovecho cada instante, aunque sea corto,para dedicarme a mi. Para quererme , cuidarme ,mirarme al espejo y aceptar lo que me gusta y lo que no. Porque para dar lo mejor a los demás primero tienes que darte y cuidarte tú», ha escrito.