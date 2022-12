14 de agosto de 2022. Los movimientos del clan Janeiro pusieron a Julia Janeiro en el punto de mira. La joven quiere seguir al margen del foco mediático y mostraba su profundo enfado por la persecución mediática que estaba teniendo. «No voy a decir nada. No he vendido nada, así que me podéis dejar en paz, lo he dicho muchas veces claro», decía entonces.

Lea la noticia completa aquí.