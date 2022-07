Sabemos que la temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones) están llegando a su fin. Sin embargo, todavía nuestras famosas disfrutan de todo tipo de eventos que se convierten en nuestra mayor inspiración. La última en hacerlo ha sido Ana Boyer. La hija de Isabel Preysler nos ha mostrado uno de sus últimos looks para una boda junto a su familia. Lo ha hecho como siempre hace, derrochando clase, elegancia y glamour a partes iguales. Y es que el look elegido para la ocasión no puede ser más favorecedor y perfecto incluso para las noches de verano. Analizamos al detalle el outfit de Ana Boyer.

La hija de Isabel Preysler ha encontrado en Sara Fernández Castro la estilista perfecta que sabe sacarle todo el potencial a Ana Boyer. Como ha sido en esta ocasión, en el que ha destacado un impecable vestido midi en color verde oliva con detalles dorados. Se trata de un diseño de tirantes finos, con escote pronunciado, ajustado en la zona del abdomen y una falta voluminosa que le aportaba mucho volumen mientras caminaba. Un vestido de Johanna Ortiz que no hemos encontrado disponible en su tienda online, aunque sí otros muy parecidos. Bien puede ser una prenda diseñada exclusivamente para ella. Pero si esta pieza es perfecta, los accesorios que ha elegido para combinar no pueden ser más acertados.

Por un lado, el bolso. Ana Boyer se ha decantado por uno de mano en forma de abanico creada con paja de trigo trenzada a mano. Un complemento llamativo y cómodo que llamara la atención en cualquier lugar. Es de Zahati y tiene un precio de 75 euros, por lo que es apto para todos los bolsillos y continúa disponible a través de la web. Además, es la pieza estrella del verano por su tejido natural que reinventa cualquier outfit. A sus pies, unas mules de mujer Lola Cruz de piel, que ahora están rebajadas a 148 euros. También un cinturón inspirado en el lujo artesanal y la sofisticación de los años 80, con hebillas extragrandes y gruesas, fabricado íntegramente con fibras naturales. También es de la misma firma que el vestido. Completó con joyas de Rabat, de la que es imagen. ¿Quieres ver el look completo? ¡Desliza hacia abajo!