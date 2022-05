La parrilla de Telecinco arde con el último rifirrafe mediático entre Marta Riesco y Rocío Carrasco. La supuesta llamada de la hija de Rocío Jurado a la reportera para ofrecerle trabajo en el concierto en homenaje a su madre ha salpicado a ambas mujeres, así como a dos presentadores de la cadena. Este martes, Jorge Javier Vázquez ha acusado a la novia de Antonio David Flores de ser «peligrosa«, y se ha mostrado muy crítico hacia sus compañeros de cadena, en especial contra Joaquín Prat.

Sin mencionarlo de manera expresa, el de Badalona se ha quejado de la actitud de los conductores de su cadena. «Viendo y tal como se enmaraña todo en todo momento y se desvía el foco. Y que cuando se dice algo y se demuestra que es mentira se dice que eso no era tan importante sino que lo importante era lo otro. Dices ¿va a servir de algo? Esperemos que sí. Lo que no se puede hacer es continuamente enredar el ovillo cuando uno ve que la historia se desmorona», ha empezado diciendo.

«Todos tenemos el compromiso de no manipular ni trampear», se ha quejado Jorge Javier Vázquez

«Y no me refiero solo a la persona que sale de vez en cuando por la mañana por la tele sino a compañeros que trabajan en esta casa», ha continuado. «Porque lamentablemente toda esta historia se ha convertido otra vez en las personas que están al lado de Rocío y aquellas que intentan encontrar cualquier motivo para desacreditarla. Marta Riesco no es nada, es un peón que se sacrificará cuando la persona (Antonio David) lo considere oportuno«.

Jorge Javier no ha pronunciado el nombre de Joaquín Prat, pero ha lanzado un mensaje que suena a reproche contra el actual presentador de ‘El programa de AR’: «Todos los que damos la cara en este tipo de programas aunque sea de entretenimiento tenemos un compromiso que es el de no manipular ni trampear la situación para que nuestro argumento se nos caiga. Estamos contribuyendo a blanquear la maldad y el maltrato. A todos los compañeros de esta cadena les pido que se planten y que no sean tibios porque nos perjudica a todos como cadena y como sociedad».

«No olvidemos que en toda esta historia, la señora esta que sale de vez en cuando por la tele por la mañana no es nada, es un peón. Es un peón que sacrificará cuando la persona a la que se le llama maltratador no denuncia», ha expresado Jorge Javier, tajante. Incluso ha animado a sus colegas a cambiar la manera de trabajar: «Quizás hoy entre todos debemos decidir qué tipo de cadena queremos ser». Palabras ante las que Carrasco ha matizado: «Y sobre todo qué tipo de persona».

Cabe destacar que en la mañana del martes, Joaquín Prat ha hablado en directo con Marta Riesco, quien ha explicado cómo se produjo la conversación Rocío Carrasco el pasado jueves 21 de abril a través del director de una revista. «Me parece vergonzoso, lamentable y horrible el escarnio público que estoy sufriendo», sentencia la reportera. Riesco añade: «Me están intentando dejar de loca y ridiculizar. De mí no se ríe nadie, Marta Riesco no miente».

Las palabras de Joaquín Prat sobre Marta Riesco

Al escuchar a su reportera explicar que no se ha inventado nada sobre su conversación con Carrasco, Prat ha recordado: «Te mandaron el cartel y ambas partes coincidís en ese punto. Te mandan el cartel del homenaje y tú querías saber si eso era un cachondeo». Asimismo, ha dejado claro que se trata de una cuestión muy delicada que: «Ella se está centrando en lo importante… La docuserie de Rocío Carrasco es un tema lo suficientemente serio como para que yo personalmente no pueda entender cuál es el jueguecito de vamos a juntaros a las dos o de ven a actuar al concierto».