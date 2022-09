Estaba previsto que este viernes, 2 de septiembre, Miriam Sánchez se sentara en el ‘Deluxe‘ para hablar de su relación con Pipi Estrada y las idas y venidas que ha vivido junto a él. Sin embargo, a última hora, la dirección del programa ha tomado la decisión de desconvocarla. La exactriz ha montado en cólera y ha arremetido contra el espacio y ha amenazado con demandarles por hablar de su hija.

Con el rostro descompuesto, visiblemente afectada, Miriam Sánchez ha explicado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que a las 19h de la tarde ha recibido una llamada en la que le confirmaban que finalmente no se sentaría en el ‘Deluxe’. «Me dicen que me van a desconvocar porque en la entrevista se habla de mi hija y no se puede hablar de ella», cuenta. La exactriz ha acusado a la productora del programa, La Fábrica de la Tele, de haberse aprovechado de ella durante dos semanas para tener audiencia y les ha echado en cara que sí se pueda hablar del hijo pequeño de Rocío Carrasco.

«Se está hablando de mi hija en boca de Pipi y colaboradores, en forma de ‘personita’ o en forma de hija en varias ocasiones, lo tengo grabado. Por lo que sea no interesa mi entrevista. Una vez habéis emitido los totales, una vez me habéis exprimido, una vez habéis dado audiencia… sois tan miserables de haberme puesto el nivel de ansiedad así (alto), porque sabéis que tengo un trastorno de ansiedad…», insistía en un vídeo que a los pocos minutos ha borrado.

Después, Miriam Sánchez ha publicado otro vídeo en su cuenta de Twitter en el que ha amenazado al programa con llevarles al juzgado. Además, ha insistido en querer dejar la televisión. «Ahora os voy a llevar al juzgado, quiero ser anónima. Dejad en paz a mi hija y a mí. Respeten mi decisión de ser anónima, presentadores y la cúpula. No voy a volver a salir en Telecinco«, comentaba.

Ha sufrido un ataque de ansiedad

De la misma forma, Miriam Sánchez también ha revelado que ha tenido que ir a Urgencias después de sufrir un ataque de ansiedad generado por esto. «Me han pinchado Diazepan en el culo… Llevo 15 años trabajando y esta es la primera vez que veo esta miserabilidad. Esta mediocridad. Este maltrato humano. No voy a volver a Telecinco nunca más. Dejadme ser anónima. Nos vemos en el juzgado, tengo mucho por donde cogeros y os voy a coger», aseveraba. Finalmente, la dirección del ‘Deluxe’ ha contado con Olvido Hormigos, quien ha regresado a televisión para explicar qué es de su vida tras estar años apartada del foco mediático.