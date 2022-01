Antonio Resines sigue en la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón y, de momento, su entorno pide paciencia a sus seguidores. Contagiado de coronavirus tras haber recibido la tercera dosis de refuerzo, la salud del actor no ha experimentado grandes cambios los últimos días. Su entorno está muy pendiente de él, en especial, su mujer, Ana Pérez Lorente, quien, a pesar de no querer dar apenas declaraciones sobre su estado, sí que agradece las muestras de cariño a sus seguidores. Es consciente de lo querido que es el intérprete, de hecho, han sido muchos los que han enviado palabras de cariño y anónimo en los últimos días. Quien lo ha hecho con especial énfasis ha sido Santiago Segura, que escribió antes de que terminara en año unas palabras que a ella le emocionaron. «Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión», dijo.

Vídeo: Europa Press

Ana Pérez Lorente prefiere ser cauta y no entrar en detalles acerca de los problemas de salud que obligan a Antonio Resines a seguir hospitalizado. Fue el día 23 de diciembre cuando saltó a los medios de comunicación la noticia de su ingreso, no obstante, fue un día antes cuando Antonio Resines se trasladó a la clínica por sentirse indispuesto. Sigue estable dentro de la gravedad y es que los médicos le tienen vigilado, por el momento, con el fin de que cuando abandone el hospital pueda hacerlo completamente sano. Compañeros y amigos le mandan toda la positividad del mundo a través de las redes, al igual que desde su teléfono móvil, donde ha recibido infinidad de comentarios y mensajes que le desean que pronto vuelva a casa. Entre ellos, Candela Peña, Mario Vaquerizo, Carmen Lomana, Elena Furiase o Paula Echevarría, quienes a su vez tienen muy buena relación con Antonio Resines.

De momento, el círculo más íntimo de Resines prefiere vivir casi en silencio los avances que esté experimentando el actor, quien tras el covid ha sufrido algunos problemas respiratorios. Tanto es así, que al principio tuvo que recibir oxígeno, tal y como lo confirmaron partes médicos emitidos por el hospital. «Os agradecemos el interés y el cariño, pero os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad», dijo su familia. Así las cosas, solo cabe esperar a que Antonio Resines evolucione favorablemente y pronto abandone el hospital en el que está ingresado desde hace más de una decena de días.