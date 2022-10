Una prueba aportada por Rocío Carrasco en su documental ha provocado que todo saltara por los aires. Se trata de una factura con la que trató de probar que Rosa Benito y Rosario Mohedano habían cobrado por su trabajo en el especial ‘Rocío, siempre’, algo que ellas niegan, de hecho, Rosa dice que se trata de una factura falsa. «A mí que lleve un papel sin firmas (y con mi fecha equivocada) me dice que las facturas son falsas», dijo, palabras que no han caído en saco roto. La hija de Rocío Carrasco no solo se indignó, sino que dijo que iba a denunciarla: «Rosa Benito no puede acusar a una cadena, una productora y a mí de falsificar un documento privado porque eso está tipificado en el Código Penal como un delito. Voy a ponerle una querella». Poco después anunciaba que esta denuncia no solo llegaría por su parte, sino que tanto la productora como la cadena también iban a imponer medidas contra ella.

«Aviso a navegantes, voy a emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa porque me está acusando de falsear documentos. Quiero dejar dicho también que la cadena y la productora están estudiando el tomarlas también», comentó. Dicho y hecho, pues tal y como contó Jorge Javier Vázquez el planteamiento ya era un hecho. Rosario ha reaccionado a la noticia, cargando de nuevo contra La Fábrica de la Tele, productora contra la que inició una guerra y que a su vez se ocupa de ‘El nombre de Rocío’: «Salgo de un estreno y mi respuesta a todo lo que me han preguntado es: Poner en entredicho todo lo que salga de una productora que está siendo investigada por policía judicial y anticorrupción presuntamente por organización criminal«.

Aunque Rosa Benito no ha vuelto a pronunciarse tras el anuncio de demanda contra ella, sí que ha dado varios ‘me gusta’ que dejan ver que está molesta. Desde mensajes de apoyo a otros que se preguntan si es legal sacar a la luz una factura de un tercero son solo algunos de los comentarios que cuentan con el like de la ex de Amador Mohedano. «No entres al trapo, necesitan que alguno de vosotros deis réplica. Necesitan audiencia. Tú a lo tuyo, tu familia, amigos y trabajo» o «¿Es legal sacar una factura en televisión poniendo lo que una persona ha cobrado? ¿Eso no forma parte de la intimidad de cada uno?» son solo algunos de ellos.

Eso sí, ha posteado una reflexión que refleja que ante todo tiene la conciencia tranquila. No tiene miedo a que levanten ninguna alfombra, a que encuentren algo en su pasado. Siempre ha defendido la bonita relación que existía con Rocío Jurado, así como la relación tan desinteresada que siempre tuvieron. «Si estás en paz con tu conciencia, ninguna palabra podrá hacerte daño», ha escrito en su perfil de Instagram. No ha nombrado a nadie, pero todo el mundo ha entendido la que era su destinataria.