Fue hace apenas dos días, el pasado 26 de junio, cuando Ion Aramendi alarmó a la audiencia de Telecinco al anunciar que había dado positivo en covid. El presentador no pudo estar al frente de ‘Conexión Honduras’ el domingo pasado, y tuvo que ser sustituido por Carlos Sobera. Este le deseaba una pronta recuperación y su compañero contaba que toda su familia también estaba enferma. Lo peor de todo no era fue eso. Es que, además, su hijo mayor tuvo que ser ingresado en un hospital durante diez horas tras sufrir una reacción alérgica. “Estábamos en casa, le di un bocadillo de algo que él come normalmente, nada raro, y bajamos a la piscina. Se empezó a poner como un tomate, los labios hinchados, granos… Sufrió un shock anafiláctico y no podía casi respirar”, recordaba preocupada María Amores, su mujer.

La madre del pequeño está a punto de dar a luz a su tercer hijo, una niña llamada Marieta. Durante su charla en directo con Carlos Sobera compartió una captura de una noticia en la que se hablaba del contagio de Ion. «Ya estamos saliendo del bache”, decía, dejando claro que poco a poco han “vuelto a la normalidad”.

«He pasado unos días un poco más complicados, pero ahora ya estoy perfecto. Lo que pasa que, simplemente por protocolo, soy positivo y todavía soy susceptible de contagiar y por eso no estoy allí», aclaraba Ion Aramendi. “Hemos pasado una semana terrible”, aseguraba a sus seguidores su mujer, que estuvo “dos o tres días bastante mal” con la enfermedad, sintiendo “mogollón de fiebre”. “Me mandaron heparina, porque estoy embarazada, tengo COVID y 45 años. Varios factores para que me den trombos”. Y aunque ha perdido el olfato y el gusto, ya está recuperada.

La charla entre Ion Aramendi y Carlos Sobera arrancaba de una manera cordial y distendida. «Voy a darle las buenas noches a una persona que debería estar aquí: ¡Ion Aramendi!», arrancaba el también presentador de ‘First Dates‘. «Estás guapísimo. Yo esperaba encontrarte hecho polvo, tirado en la cama con una manta, con fiebre, con el termómetro en la boca o una enfermera o enfermero al lado», confesaba. Ion Aramendi, con sentido del humor, explicó en directo «afortunadamente” ya estaba casi recuperado y con muchas ganas de ponerse al frente del debate de ‘Supervivientes‘. Por eso le pedía a su compañero que estuviera muy atento a todo lo que suceda en las últimas horas en Honduras.