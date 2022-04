Desde que rompiera en directo con Antonio David Flores en directo, Marta Riesco ocupa todos los titulares del corazón. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha confesado que no ha logrado contactar con el malagueño desde que pusiera fin a su idilio ante las cámaras de Ya son las ocho‘. Nada se sabe de él desde que estallara la bomba mediática. ¿Cómo se encuentra después de que su novia le diese carpetazo a su historia de amor delante de millones de espectadores? ¿Está de acuerdo con que ambos tomen rumbos separados? ¿Se plantea volver con su chica? Son muchas las interrogantes que se plantean en torno a su figura. Sin embargo, este lunes se ha conocido por fin lo que piensa el exguardia civil de lo sucedido…

Y, lejos de lo que pueda parecer, no está desolado ni llorando por las esquinas. Al menos, esto es lo que se desprende de las palabras de Aurelio Manzano. El periodista ha contado en el programa de Sonsoles Ónega qué piensa el ex de Olga Moreno y Rocío Carrasco sobre el final de su historia de amor con la madrileña.

«Él se enamora… pero con el tiempo se va dando cuenta de que hace de esto un show»

«Durante todos estos días fin he hablado con mucha gente y me ha dado varias pistas sobre lo que podría pensar o pasar por la cabeza de Antonio David Flores, con el que también me he comunicado», ha explicado el colaborador ante la atenta mirada de Riesco, presente en el plató. «Y el titular que me da es «yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica», continuaba. Su compañera, atónita, ha negado la mayor.

«Él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional, guapísima, pero con el tiempo se va dando cuenta de que tú haces de esto un show... que te quieres casar, que quieres tener hijo y que vais a tener una casita en la playa», le ha dicho el periodista a Mara Riesco. Esta le ha espetado, indignada: «Me parece una tontería lo que estás diciendo». E insistía en que sigue sin tener noticias de Antonio David: «No he hablado con él, no sé nada de él».

Manzano detallaba: «No es mi intención faltarte el respeto como compañera, pero todo esto se lo he transmitido a Antonio David. Y en ningún momento me ha afeado y me ha dicho: ‘Aurelio, es una tontería lo que estás diciendo… No me lo ha desmentido… Su silencio es una confirmación. Yo no he visto a Antonio David diciendo quiero a mi chica, estoy enamorado, tengo una novia… Y te he visto a ti casi relatar una vida sentimental completa».

Marta Riesco: «Estoy en terapia y llevo esto de la mejor manera posible»

«Me hace gracia que esto lo hables porque él y yo hablamos absolutamente todo. Él sabe lo que me ha pasado en esta cadena», ha aclarado Riesco. «Estuve dos meses en una redacción montando vídeos, que también es mi trabajo. Me retiré del foco mediático, no sirvió para nada. Él ha estado a mi lado todo este tiempo. Si quieres decir que hago un circo de todo esto… Sigo colaborando en los mismos programas donde estaba. o he pedido nada más que seguir donde estoy. Sigo montando vídeos por la mañana. Evidentemente, él sabe que todo esto es cierto», se defendía la periodista.

Marta Riesco asegura que está «un poco más tranquila después de un fin de semana en el que he tenido muchas cosas». Todo lo que ha pasado en las últimas 96 horas ha sido un carrusel de emociones: «Fue muy difícil en la situación en la que está. Está siendo bastante difícil la situación, pero estoy bien rodeada y tengo la cabeza bien amueblada. Estoy en terapia y llevo esto de la mejor manera posible».

Las revelaciones de Manzano sobre Antonio David Flores han tenido lugar minutos después de que Marta Riesco y Belén Esteban se enfrentaran en un tenso rifirrafe en plena calle. Poco antes de entrar en directo en el plató de ‘Ya son las ocho’, la reportera se topó con la de Paracuellos en las inmediaciones del bar La Muralla, próximo a las instalaciones de Mediaset.

La bronca entre Belén Esteban y Marta Riesco: «Las han tenido que separar»

«Belén y Marta la han tenido en La Muralla. Las han tenido que separar porque podían haber llegado a las manos. Ha sido Marta quien ha visto a Belén y ha ido hacia ella y le ha recriminado lo de que se reía de ella. Y Belén, entonces, le ha dicho que vale, que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad porque la gente ya lo sabe y que, por favor, no volviera a hablar de su hija», explica a SEMANA un testigo de los hechos.

«Ahí se han enzarzado dialécticamente en reproches hasta que Marta le ha dado lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para evitar males mayores», prosigue el testigo. No cabe duda de que Marta ‘no tiene miedo’ a nada ni nadie, incluida su compañera de Telecinco, con la que ha sentado las bases de una encrudecida batalla campal.

