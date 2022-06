Este jueves, María del Monte ha vivido una jornada cargada de emociones. La cantante ha sido la pregonera del Orgullo en Sevilla, donde ha hablado abiertamente de su sexualidad. «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia?», ha dicho en su discurso. A continuación ha presentado a su pareja: «Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amor. Nunca«.

«A mí, por mí, me da igual, pero no quiero que la gente sufra. Os empecé hablando de libertad y yo voy a respetar la suya. Por supuesto, mi pareja esta tarde está aquí. Voy a respetar mi libertad. Si quiere subir, que suba y si no, no. La voy a seguir queriendo lo mismo, decía. «Por supuesto que tengo al amor de mi vida. He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida«, exclamaba ante los vítores de los presentes. «¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? ¿Estoy yo loca, soy una inconsciente? Sí, quizás, he intentado proteger a esa familia, porque todos sabéis que, si yo fuera mecanógrafa, no pasaría nada», añadía.