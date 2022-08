Julia Janeiro intenta disfrutar de su verano más especial junto a su chico. Lo hace compartiendo su día a día a través de las redes sociales y de la forma más discreta posible, en un segundo plano. Sin embargo, los últimos movimientos de su familia la han vuelto a poner en el punto de mira. La joven quiere seguir al margen del foco mediático y ha mostrado su profundo enfado por ello.

Vídeo: Europa Press

Días después de que Jesulín de Ubrique y María José Campanario reaparecieran en ‘¡Hola!’, así como la confirmación de que Víctor Janeiro será concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’, Julia Janeiro se ha mostrado muy claro y ha dejado claro de forma tajante que se desmarca de todo lo que hagan sus familiares más mediáticos. La joven está cansada y ha mostrado su cabreo con la prensa al ser preguntada por todas las informaciones que hay sobre el clan. «No voy a decir nada. No he vendido nada, así que me podéis dejar en paz, lo he dicho muchas veces claro«, contestaba visiblemente cabreada al reportero que la esperaba a las puertas del establecimiento en el que se encontraba. Vea el vídeo para conocer de primera mano la reacción de Julia Janeiro, mientras que el periodista insistía en que estaba haciendo su trabajo.

No es la primera vez que Julia Janeiro muestra esta actitud ante la prensa. El pasado 9 de junio, la joven entraba de forma brusca en el hospital en el que se encontraba ingresada su madre tras dar a luz a su tercer hijo. Llegaba acompañada por su novio, daba un portazo al coche del que salía y no contestaba a las preguntas de la prensa.

La serie documental que prepara Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique ha recibido una buenísima noticia: tendrá su propia serie documental. El diestro se unirá así a Tamara Falcó y Georgina Rodríguez y hablará de su vida en una plataforma. Se trata de un proyecto que le hace muy feliz y en el que trazará un bonito recorrido de su vida con imágenes. Participarán muchos rostros conocidos y de momento se desconoce en donde se emitirá. «No soy de libros. soy mejor de los que se sientan y hablan. Ya me han dicho que lo veremos cuando esté bien y a gusto, porque se puede tardar ocho meses o un año. Hay que sacar una cosa que sea espectacular», llegó a confesar el torero al medio anteriormente citado. Se trata de una serie documental muy deseada y en la que María José Campanario podría tener un papel especial.