Olga Moreno ha roto su silencio por fin seis meses después de que Antonio David Flores le dijera que quería romper su matrimonio. El lugar elegido para dar su entrevista más amarga ha sido SEMANA, que trae un número cargado de declaraciones rotundas y contundentes. La sevillana está pasando una de las etapas más complicadas de su vida y no ha podido reprimir las lágrimas durante las dos horas que ha durado la entrevista.

«No me merezco lo que me ha pasado», dice Olga Moreno totalmente rota. De hecho, no consigue todavía pronunciar la palabra separación y no le importa dejarlo claro: «Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación». Han sido unos meses complicados y todavía le cuesta hablar del momento que atraviesa. La que fuera mujer de Antonio David rompe su silencio para defenderlo como padre y persona, pero para gritar la decepción que este la ha provocado como marido.

Olga Moreno rompe su silencio por fin en SEMANA

Es una entrevista muy esperada y la podrás leer al completo desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ. Sus declaraciones son rotundas y demuestran el disgusto que siente Olga Moreno: «He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra», declara en SEMANA sobre la figura de Marta Riesco, la nueva pareja de Antonio David Flores.

A pesar de que sigue manteniendo una relación cordial con su exmarido y padre de su hija -algo que han demostrado recientemente tras acudir juntos a la celebración de cumpleaños del ex Guardia Civil en Málaga-, Olga Moreno tiene clara una cosa: «Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho», declara. La sevillana sigue en proceso de recuperarse y de asumir la nueva etapa, ya separada. Aún así, han sido tantas cosas de las que se ha hablado durante estos meses que Olga no podía más. No te pierdas lo que ha contado a SEMANA, lee la entrevista al completo adquiriendo un ejemplar en tu kiosco. ¡No te dejará indiferente!

Sara Carbonero y Nacho Taboada, así surgió el amor

Sara Carbonero y Nacho Taboada son también protagonistas del nuevo número de SEMANA. Este revista sabe cuándo y cómo se conocieron se conocieron la periodista y el músico, quién pidió el teléfono a quién, qué aficiones les unen y qué les gusta hacer en el tiempo que comparten juntos. Está siendo una nueva etapa para Sara Carbonero. Dice su círculo de amigos que tras romper con Kiki Morente, la periodista está muy ilusionada. El corazón de esta vuelve a estar ocupado. No te pierdas en el nuevo número de tu revista favorita de corazón cómo surgió el amor entre Sara y su nueva ilusión.

