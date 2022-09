Rocío Carrasco está a punto de volver a la pequeña pantalla con su segunda temporada de la docuserie. Los nervios están a flor de piel y es que sabe el impacto que tendrán sus palabras en los diferentes miembros de su familia, entre otros, en su prima Rosario Mohedano. La hija de Amador no piensa callarse más y antes del estreno ha querido dejar claro cuál es su posición en esta guerra. Dice no estar en contra de nadie y asegura que solo se ha limitado a decirle lo que piensa a Rocío, sin acritud ni odio por su parte. Unas declaraciones en las que ha explicado que ni ha sentido que su prima le haya ayudado, tampoco que ella por su parte le haya menospreciado.

«Pide pruebas a todos mujer, no te cortes. Que te enseñen tus padres y titos todas las pruebas de que es mentira lo que dice tu prima, a la que menosprecias después de ayudarte«, dice un usuario, siendo estas palabras las que han provocado que Rosario Mohedano estalle públicamente. «¿Ayudarme? me ha mandado jurisprudencias para demandar a la Fábrica. ¿Menospreciarla? No hija no, solo la he dicho lo que pienso de lo que está haciendo. No estaría tan dolida cuando contaba conmigo este año para exaltar a su madre en Chipiona», ha dicho indignada. De este modo, evidencia su enfado y su decepción con la hija de Rocío Jurado después de que esta desvelara que, según ella, ha ayudado a Rosario para que tenga éxito cantando.

«Sí, lo hemos hecho. No voy a decir en qué y en cómo pero sí lo hemos hecho. Y de hecho, hoy por hoy sigue ocurriendo», ha dicho Rocío, dejando boquiabierta a su prima Rosario. Ella cree innecesario que deje caer que sus triunfos profesionales dependen de su ayuda y asegura que su éxito se debe solo a su trabajo y talento. La hija de Rosa Benito no cree lo que dice su prima, prueba de ello, que incluso le recuerde que hace tan solo unos meses quisieron contar con ella para un homenaje que se iba a hacer para homenajear a La más grande. Algo que se hizo de motu proprio y que ella rechazó.

Fue el pasado mes de julio cuando recibió una propuesta por parte del Ayuntamiento de Chipiona en la que le pedían su ayuda para exaltar la figura de Rocío Jurado. «Lo que sí hizo Luis Mario Aparcero es pedirme que mi padre y mi tía Gloria me ayudaran a montar la exaltación de mi tía Rocío para este año», explicó. Querían que cantara y que contara anécdotas junto a ella, no obstante, ella lo rechazó. Una propuesta que también había sido organizada y decidida por Rocío Carrasco y que ella se planteaba para el 2023: «La exaltación no es un concierto homenaje a mi tía. Es más parecido a un pregón, exaltando su figura con vídeos, anécdotas, escritos y canciones. Seré exaltadora, pero no este año. Gracias a quien ha pensado en mí para hacerlo, asociación ,ayuntamiento y familia». Todo apunta a que, dados los enfrentamientos familiares, no tendrá lugar.