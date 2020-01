La Navidad, época de unión y felicidad, se presenta incierta. Siempre que termina un año se cierra un ciclo y se abre otro. Y aunque tratemos de terminar el año de la mejor manera posible, hay veces que el destino no está de nuestra parte. Y si no que se lo digan a las ‘celebs’ que parece que no van a dar la bienvenida de la mejor manera posible…¿o sí?.

Algunos famosos no han conseguido resolver las numerosas tramas abiertas que nos tienen pendientes de la actualidad. Rumores de infidelidad, triángulos amorosos, problemas legales, incertidumbre laboral o rupturas familiares son algunos de los ‘líos’ que podrían emborronar el comienzo del 2020.

Pero, a pesar de las preocupaciones, los implicados están poniendo de su parte para pasar las Navidades de la mejor manera posible y para ello se sirven de las redes sociales, donde no dudan en dejar patente el dicho: «Al mal tiempo buena cara». Esta frase parece que se ha convertido en el lema de los protagonistas que aún tienen varios días para remontar esta mala racha que también les llega a nuestros famosos.

Los Pantoja aún no han enterrado el hacha de guerra

La Navidad de Isabel Pantoja también está teniendo un sabor agridulce. En el que ha sido el año de su resurgir, el distanciamiento entre sus hijos y el suyo propio con Chabelita es uno de los problemas que podrían resolverse en el 2020. Mientras tanto Adara Molinero sigue debatiéndose entre el amor del padre de su hijo y de su compañero de encierro en ‘Gran Hermano VIP 7’. Un dilema que no tiene visos de resolverse a corto plazo, aunque la madrileña ha confirmado que sus sentimientos hacia ‘su’ italiano no han cambiado un ápice. Y mientras la ganadora del reality estrella de Mediaset tiene el corazón dividido, Makoke y Tony Spina intentan sobrellevar su reciente ruptura, ¿será definitiva?. Eva González y Cayetano Rivera también tienen una cuenta pendiente en lo que respecta a su relación. Borja Thyssen, Antonio David, ambos con problemas legales; y María Teresa Campos aún con su futuro laboral en el aire, cuentan con un 2020 para solucionar toda esta problemática que les ha llevado a las portadas más recientes.