Mucho se ha hablado estos días de la visita que ha hecho Omar Montes a Cantora junto a toda su familia. El cantante viajaba desde Madrid al sur para pasar los días de Nochebuena y Navidad en casa de Isabel Pantoja, después de que Kiko Rivera lo invitara. Y es que ambos siguen manteniendo una relación increíble.

Pues bien, muchos se han preguntado cómo le han sentado a Chabelita Pantoja las imágenes de Omar junto a su madre y su hermano. Fue Kiko Rivera el encargado de compartir varios Stories y varias imágenes del momento del encuentro, provocando las numerosas críticas de sus seguidores.

Ahora la hija de Isabel Pantoja ha querido dar su opinión: «He flipado mucho. Antes de Navidad, hablé con Asraf para tener un detalle con mi madre y quise ir a cenar con ella por sorpresa. Mi madre no me dijo nada de la visita de Omar, es verdad que somos muy orgullosas», comenzaba explicando sorprendida tras ver las imágenes.

Chabelita Pantoja ha querido desvelar cómo se enteró de la visita de Omar en Cantora: «Marta Riesco (reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y gran amiga de Chabelita) me pasó la imagen. Va con toda la familia, como ya dijo él. Lo he pensado. Mi madre no me ha invitado pero tampoco hacía falta que lo hiciera. La culpa no es de Omar. Él se deja querer. El problema lo tenemos mi madre, mi hermano y yo. Hay cosas que sobran porque a mí me pueden hacer daño», explica sobre las imágenes.

La visita de Omar y la pulicación de las fotos han sido comparadas por Chabelita con su relación con Dulce: «A mi me molesta lo de Dulce, que mi madre no se lleva bien con ella, y yo no subo cosas con ella, porque es innecesario. Me choca. Estoy harta de ser políticamente correcta siempre. Yo el 24 la felicité. Me dio cosa porque me dijo que se iba a acostar. Cuando me despierto, vi las imágenes de Omar en Cantora. Yo sé que mi madre me va a decir que ella no sabía nada. No veo la necesidad de colgar las fotos», dice rotunda.

Chabelita asegura que en ningún momento le llegó la invitación de su familia, aunque asegura que no hubiera hecho falta: «No me llegó ningún mensajes de ellos, pero yo si quiero ir, puedo ir. Yo si hubiera aparecido, hubiera sido sorpresa. No hablo con mi madre desde el 24 de diciembre, me respondieron, pero no me dijeron nada de la visita de Omar. Irene también tiene un marrón, porque en su programa tiene que defender a mi hermano».

Estos días, Chabelita estuvo acompañada de una gran amiga: «Yo me lo pasé muy bien en Murcia junto a su amiga Aneth, que tiene a su familia política allí. Decidimos ir para allá, nos trataron súper bien, tuvimos hasta regalos de Papa Noel, no me arrepiento. Hace que no veo a mi madre desde hace un mes. Llevaré a mi hijo en Reyes. Seguimos teniendo una conversación pendiente».

Además, ha desvelado qué hará el día de Nochevieja, y no será en Cantora junto a su madre: «Yo el 31 de diciembre no voy a ir, yo estaré en el Puerto de Santa María en Cádiz porque tengo a mi hijo durante esas fechas. Yo a mi madre la justifico siempre, igualmente la voy a llamar en Fin de Año».