7 Confiesa cuál es su mayor defecto

La colaboradora y presentadora ha confesado cuál es su peor defecto. «Soy un poco impaciente. Es un defecto que tengo que ir limando porque hay veces que me saca de mis casillas. Intento ser perfeccionista, quiero que todo me salga bien y cuando no sale me pongo de los nervios».

Imágenes del día: Pilar Rubio se despide del verano con un espectacular posado