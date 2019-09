4 El mensaje de orgullo de Sergio a Pilar Rubio

Han sido unos días muy duros. Y es que aunque Pilar Rubio se estrenaba en la nueva temporada de ‘El Hormiguero’ este martes, la colaboradora lleva ya unos días entrenando y preparando su sección. Ella misma compartía que ya estaba tramando algo: «Cuando una se pone el bañador de manga larga para estar en la piscina, es que algo está tramando… ¡¡¡Empieza @elhormiguero!!! 🐜 Feliz de poder compartir con todos mis compañeros de siempre y los nuevos, esta temporada. SOMOS UN EQUIPO 💪.// When I put the long sleeve swimsuit on is because something’s gonna happen…@elhormiguero is coming!!!».