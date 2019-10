View this post on Instagram

🎻Nadie dijo que fuera fácil. Imaginad la paciencia infinita que ha tenido Carlos Prieto “Mohamed” violinista de @magodeozoficial para enseñarme desde cero. Yo creo que a veces quería matarme por no hacerle caso, pero os juro que lo intentaba. 🤣🤷‍♀️ El violín es un instrumento complejo, casi endiablado diría yo, se necesitan años para dominarlo y hay que tener un talento y sensibilidad extrema como sólo él tiene. Os dejo aquí algunos días de ensayo!