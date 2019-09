Sergio Ramos revienta el aforo en la presentación de su documental

2 Su pasión por la música

El documental sobre la vida de Ramos, que podrá verse a partir del 13 de septiembre en Prime Video Sport, recoge aspectos hasta ahora desconocidos de su vida personal. Como su pasión por la música. La serie muestra al futbolista tocando la guitarra, cantando con Niña Pastori o recibiendo clases de Diego El Morao antes de ir a ‘El Hormiguero’. «La música te acompaña y al final es una forma de vivir. El Flamenco me conecta con mis raíces, con mi tierra. Me hace sentir feliz. Cuando escucho música me libero y siento que todo es posible», dice.