Pilar Rubio ha sido una de las protagonistas de la semana después de que un internauta la acusara de haber tenido trato de favor en un hospital madrileño al que acudió con uno de sus hijos por una urgencia. Aunque quien la acusó ha decidido borrar su perfil de Twitter y la propia colaboradora de ‘El Hormiguero’ no se ha pronunciado, sí lo ha hecho alguien muy cercano a ella.

Pilar Rubio, acusada de trato de favor en un hospital

Lorena Gómez se ha convertido en un miembro de la familia Ramos gracias a su noviazgo con René, hermano de Sergio, y ayer durante un evento en Madrid no dudó en dar su opinión sobre lo que ha pasado. «Creo que se están sacando las cosas de contexto, pienso que si una persona quiere quejarse a alguien que lo haga directamente al personal del centro. No creo que haga falta ponerlo y exponerlo por redes sociales, es una búsqueda de protagonismo. No me gusta meterme en estos temas pero sí que es verdad que las cosas cuando se hacen en privado salen mucho mejor. Y no sabemos qué pasó, porque yo no estaba presente. Lo único que digo es que las cosas hay que hablarlas cuando y donde se tienen que hablar».

 

Pero ¿ha hablado la cantante con su cuñada sobre el tema?. A Lorena no le ha hecho falta ya que como personaje público ella se ha visto en más de una vez en una situación: «No he hablado con ella porque la gente se inventa muchas cosas y lo único que importa es que su niño está bien. Ha quedado en una anécdota fea. Son cosas tan normales, de una madre que lleva a su hijo al hospital y luego allí hay mucha gente que dirá cosas solo porque es famosa… me ha pasado a mí muchas veces.»