Marta López, la dulce novia de Kiko Matamoros

Con superávit de belleza y de dulzura a partes iguales, Marta López, la novia de Kiko Matamoros, es otra de las jóvenes (tiene 22 años) que ha cruzado la frontera de ‘Famosolandia’ con visado de larga duración. Su noviazgo con el colaborador (40 años mayor que ella) la ha convertido en un personaje muy conocido. Aunque, todo hay que decirlo, ella ya se buscaba la vida como ‘instagrammer’ antes de enamorarse del líder del ‘Eje del mal’ de ‘Sálvame’.

Mucho tuvo que ver su noviazgo con el ex de Makoke para que la joven casi lograra hacerse con el título de Miss World Spain 2019, donde quedó quinta finalista y se llevó el reconocimiento al ‘Mejor Apoyo en Redes Sociales’. No solo era una de las más guapas: también una de las más conocidas.

A día de hoy, no quiere estar en la palestra. Prueba de que no quiere saber nada del mundo que rodea a Matamoros es que cerró su canal de Mtmad porque no estaba dispuesta a hablar de su intimidad. Pero es inevitable que su vida privada resulte de interés.

De momento, bandea con bastante destreza los temporales que le han caído encima: desde su desafortunado comentario en Miss España a los recientes ataques de Sofía Suescun. Habrá que ver cómo se desenvuelve en 2020. Pero todo parece indicar que, aunque ella se empeñe en lo contrario, ya es un valor seguro como estrella mediática.

