Estela Grande ya está contando las horas que quedan para la gran final de ‘GH VIP’. La pareja de Diego Matamoros ha sido invitada al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ cuando está siendo una de las personas del momento. Su salida de la casa de Guadalix fue muy comentada tras los rumores de infidelidad por parte de su pareja.

Después de mostrar su apoyo al hijo de Kiko Matamoros, Estela ha tenido que ver unas imágenes de Diego con una chica anónima en una discoteca. Ahora ha querido hablar sobre todo esto: «Creo que tenemos que poner cabeza a estas situaciones. Yo estaba en mi debate. Diego me acompañó, pero se fue. En esas imágenes, está con mi grupo de amigos. Ella es amiga mía, vamos a relativizar las cosas. Estaba tomando algo con amigos que tenemos en común», aclara rotunda.

En su entrevista, Estela también ha querido dedicar unas palabras a Lola, que ha estado yendo de plató en plató explicando su supuesto encuentro con Diego Matamoros mientras la modelo se encontraba en la casa de ‘GH VIP’: Yo he puesto una demanda a Lola. «Yo he visto la prueba de una botella de agua y hay que tener un poco de cordura», decía. Asegura que está muy unida a su pareja: «Estoy muy tranquila. Diego y yo estamos muy bien, estoy genial». ¿Conseguirá Adara que se deje de hablar de las supuestas infidelidades de su pareja?

Estela fue una de las últimas en abandonar la casa, lo que le permitió mantener una relación muy buena con las finalistas: «Yo me llevo ahora muy bien con Adara. Al final quedábamos cinco y nos llevábamos muy bien. Allí te aíslas de una manera increíble, pero yo creo que ella no es consciente de lo que está ocurriendo fuera. Si te suben dos o tres veces a Gianmarco, tú te das cuenta de que algo pasa. Yo creo que no tienen futuro. Nunca ha tenido el apoyo de amigas dentro de la casa».