¿Cuál es la relación actual entre Kiko Matamoros y Anita Matamoros? Hace un par de meses, el colaborador confesaba atravesar un fuerte distanciamiento con su hija. Todo parece indicar que la brecha entre ellos sigue abierta.

Poca comunicación con su hija

Tal y como ha revelado el propio Kiko, el vínculo con su hija Anita no es especialmente estrecho. Más bien sucede lo contrario: la comunicación entre ellos es escasa. El colaborador apunta a Makoke como culpable de esta situación: «Ha habido una deriva en la relación con mi hija, y esto no te lo voy a perdonar «, decía recientemente, dirigiéndose a su exmujer en ‘Sábado Deluxe’.

En ‘Sálvame’, Kiko respondía a las declaraciones de Tony Spina. La actual pareja de Makoke cree que el madrileño sigue enamorado de ella. «Él creía que siempre la iba a tener ahí. Como es tan macho alfa, siente que Makoke es suya», aseguraba. En el programa también se hablaba del deterioro de la relación entre Kiko y su hija Anita. Una cuestión en la que no quiso entrar.

«Estoy muy feliz y no me preocupo por lo que haga mi ex y su novio. Me trae sin cuidado. Me da igual su vida. Menos me voy a poner a enjuiciarla», explicaba Kiko en directo. Y añadía vivir un momento muy dulce con su actual pareja, Marta López. «En un año juntos me ha dado ya muchas más satisfacciones que otros amores en muchos años».