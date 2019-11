2 «Tengo miedo de salir de la casa»

Estela, de momento, no siente deseos de salir de la casa. Pero al hablar de lo que pasará una vez que salga del concurso se ha derrumbado. «No sé qué pasará con mi vida de aquí en adelante. Estamos en una burbuja y no sé lo que me pueda espera cuando salga. Espero no haber metido la pata y no haber decepcionado a nadie. Creo que voy a estar expuesta, que voy a recibir críticas. No soy consciente de lo que me espera fuera», ha apuntado. «Tengo miedo de salir. Yo misma me pongo a dar vueltas a la cabeza. Yo sola me enveneno. Tengo unas ganas de seguir y de ver a mi gente. Me lo estoy pasando muy bien y estoy disfrutando muchísimo, pero me da miedo salir porque no sé a qué me puedo enfrentar».

Estela Grande teme encontrar los papeles de divorcio cuando vea a Diego Matamoros