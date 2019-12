La ruptura entre Javier Calle y Alba Díaz ha hecho correr casi tantos ríos de tinta como lo hizo la noticia de su noviazgo hace un año. Aunque los protagonistas están intentando por todos los medios dar la imagen de que el fin de su amor ha sido algo meditado y de mutuo acuerdo en el que no ha habido traición alguna, Manuel Díaz ha hablado del tema y su actitud es de lo más reveladora.

Fue durante una fiesta en Madrid cuando el torero fue preguntado por la separación de su hija y de manera discreta aseguró que él no se metía, «creo que un padre no se debe meter en esas cosas, yo no me meto».



Y aunque la discreción del diestro es total, lo cierto es que su respuesta contrasta con sus declaraciones al principio del noviazgo, cuando se mostró feliz de ver a su hija feliz y no tuvo problema alguno en hablar del tema. Además, desde que Alba anunció en Instagram que había dejado a Javier, su familia dejó de seguir al andaluz, algo que demuestra que las relaciones no son tan buenas como quieren hacer ver.

La relación entre padre e hija es maravillosa y prueba de ello es la sorpresa que el marido de Virginia Troconis le dio a la joven hace solo unos días, cuando se presentó por sorpresa en su casa de París para ir a cenar por su cumpleaños.