Mar Torres, la novia de Froilán, ya se encuentra muy recuperada de su última operación estética. Ella misma ha contado los detalles de la intervención y ha explicado que se encuentra bien y muy recuperada en su cuenta de Instagram.

«Por fin he superado la operación»

«Ya estoy aquí de vuelta. Ya por fin he superado la operación. No he podido con las redes porque he estado muy malita por temas míos de salud. Ya estoy bien. La operación ha ido genial. Han estado todo el rato pendientes de mí. Yo que soy súper quejica, a cualquier hora, el doctor Ochoa ha estado súper pendiente, y el centro también», decía la joven a través de un video subido a Stories.

Con buen aspecto y energías renovadas, Marta adelantaba a sus seguidores los proyectos que la mantendrán ocupada próximamente en su faceta como ‘instagrammer’. «Quería contaros un poco que ya tengo muchas cosas que enseñaros: looks. Y que tengo ganas de estrenarlos. No los he podido estrenar porque he estado encerrada en casa. Nada, empezar con este nuevo proyecto en mi vida, que tengo muchísimas ganas».

Días antes de pasar por el quirófano, Mar anunciaba la noticia de su nueva operación estética a sus ‘followers’. «La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomía, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro. He decidido acudir y confiar en @centroceme y es sin duda una de las mejores decisiones que he podido tomar», señalaba.