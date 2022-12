Apenas han pasado 52 días desde que Kiko Rivera fuera ingresado de urgencia tras sufrir un ictus. pausa de nuevo. El hijo de Isabel Pantoja aún se recupera de las graves secuelas que favorablemente del susto que sufrió, y ha vuelto a padecer un revés de salud. El DJ ha anunciado que no puede moverse debido a una fascitis plantar, una inflamación del tejido grueso de la planta del pie. «Tengo una fascitis plantar del carajo y duele. Tengo el pie como un mollete de Antequera», dice en en su perfil de Instagram. «No me puedo mover».

El sevillano ha contado lo que le sucede desde su perfil de Instagram. Sufre fuertes dolores y, de momento, tiene que hacer reposo en casa, pero no ha perdido el sentido del humor. «Me duele tela. Soy un pingüinito andando ahora mismo. Cuando se me quite volverá a caminar como Forrest Gump«, bromea. En los vídeos que ha compartido en Stories explica que ya está en tratamiento y que poco a poco van logrando resultados. Ya le han mandado unas plantillas nuevas, pero la inflamación del pie es tan grande que no puede hacer una vida normal.

«¿Sabéis el dolor que se siente? ¿Sabéis la putada que es no poder moverse?», lamenta. Asimismo, confiesa estar obligado a enfrentarse a un «aburrimiento máximo» en el sofá de su casa debido a esta dolencia. Este nuevo revés de salud de Kiko Rivera se suma a otras dolencias que padece: también padece gota y diabetes crónica, -este último es un factor de riesgo de ictus-.

Nos encontramos a apenas dos semanas de las fiestas navideñas y el clan Pantoja se encuentra más desmembrado aún si cabe. Si el 2021 estuvo marcado por la muerte de la matriarca de la familia, doña Ana, este 2022 han tenido que despedirse de otro ser querido: Bernardo Pantoja. Estas dos importantes pérdidas se han producido en un clima de separación que ninguno de los miembros es capaz de volver a unir.