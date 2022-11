La muerte de Bernardo Pantoja ha supuesto un durísimo revés para la familia Pantoja. Su hija, Anabel Pantoja y los seres queridos del sevillano se han acercado este viernes al tanatorio sevillano donde reposan sus restos mortales. Uno de los primeros en llegar ha sido Kiko Rivera. Con el rostro serio y visiblemente afligido, y acompañado de un amigo, el DJ ha acudido al lugar donde se velará al féretro acompañado de su tío. Un velatorio en el que no coincidirá con su madre, Isabel Pantoja, quien ha procurado organizar todo de tal manera que no tenga un cara a cara con él.

«Está todo coordinado para que madre e hijo no se encuentren», ha revelado José Antonio León en ‘Sálvame’. El periodista también ha contado que el músico ha estado al margen de las informaciones sobre el empeoramiento de salud de su tío, así como de los datos relativos a su despedida. Tal y como aseguran desde ‘Sálvame’, no conocía informaciones relevantes sobre su muerte. Apartado de su familia en tan duros momentos, ha tenido que preguntar al reportero por el horario del tanatorio porque no sabía nada sobre su último adiós. Nadie se puso en contacto con él para mantenerle al tanto de las últimas informaciones de su despedida. «Kiko Rivera me ha preguntado a mí a qué hora se abría el tanatorio», ha confesado León en el programa vespertino de Telecinco.

De la visita de Kiko Rivera a llamado la atención que su mujer, Irene Rosales, no ha ido con él. Ante la delicada situación familiar, marcada por una brecha cada vez más profunda, la modelo y excolaboradora ha preferido quedarse en casa con los dos hijos de la pareja en vez de personarse en el tanatorio.

Se desconoce hasta la fecha qué se han dicho Kiko y Anabel en el tanatorio. De lo que no cabe duda es que ambos estaban rotos de dolor. Para el DJ, su tío Bernardo era alguien muy especial. Hace apenas unas horas le dedicaba unas bonitas palabras en las redes sociales. Y ha buscado una foto del recuerdo para despedirse de él. ««Descansa en paz tito», escribía en su perfil de Instagram. Lo cierto es que durante una de las recientes complicaciones de Bernardo le dedicaba otro emotivo post: «Dios aprieta pero no ahoga. Deseo repetir esta foto, y poder levantarme y saber que estáis en casa recuperados. Os quiero mucho. Siempre estaré aquí ❤️‍🩹». Por su parte, Irene Rosales ha compartido un Stories con una estrella fugaz. Un discreto y brevísimo mensaje con el que no ha querido dejar pasar este triste episodio para la familia.

Después de una larga temporada afrontando diversos reveses de salud, Bernardo, padre de Anabel Pantoja, no ha podido superar las últimas complicaciones de su dolencia. Este viernes por la mañana ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde había pasado prácticamente el año entero, aquejado de las complicaciones derivadas de la diabetes que padecía. Tenía 69 años.