‘Cantora: la herencia envenenada’ se convirtió en lo más visto del día y consiguió reunir a cerca de cuatro millones de espectadores.

No hay vuelta atrás. Así de claro lo dejó Kiko Rivera en su entrevista más esperada en ‘Cantora: la herencia envenenada’, el especial que preparó Telecinco para ahondar en la guerra entre madre e hijo. La catarsis del DJ ha supuesto un antes y un después no solo en su relación con su progenitora, sino también en la guerra entre cadenas. Así, el desgarrador testimonio del hijo de Isabel Pantoja ha arrasado en audiencias.

El especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ anotó un 31,7% de share y reunió a 3.719.000 espectadores. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez se convirtió en lo más visto del día y provocó que su máximo competidor, ‘La Voz’ (presentado por la cuñada del DJ, Eva González), anotara mínimo de temporada (14% de share y dos millones de espectadores).

El especial de Telecinco también arrasó en el Late Night convirtiéndose en líder de la franja horaria frente a los grandes momentos del talent musical de Antena 3 (que anotó un 7,6% de share). De la misma forma, el minuto de oro del día lo consiguió Kiko Rivera a las 23:49 horas logrando reunir a cinco millones de espectadores frente al televisor y apuntando un 34,4% de share. Además, casi nueve millones de espectadores pasaron en algún momento por el programa presentado por Jorge Javier.

Desde que comenzara la emisión en directo del especial del grupo de comunicación de Paolo Vasile, Kiko Rivera y su desgarrador testimonio se convirtió en uno de los temas líderes de las redes sociales. Así, a los pocos minutos, ‘Cantora: la herencia envenenada’, Kiko Rivera, Isabel Pantoja y su hermano Agustín se convirtieron en Trending Topic en Twitter. Los usuarios estaban divididos y se posesionaban a favor (o en contra) de uno de los dos protagonistas. «Es que Cantora tiene de TODO: familia desectructurada, problemas con la justicia, dramas lesbicos, traiciones, estafas. Necesitamos una serie sobre ello», «Ya no vale el discurso de que Kiko debe callar por respeto a su madre. El ser madre no te da derecho a destrozar la vida de tus hijos. También hay madres que tiran a sus hijos al contenedor», «Cantora con habitaciones secretas que no han sido abiertas en 36 años. En mi cabeza Kiko se apoyo en un cuerno de toro y se empezaron a mover todas las paredes», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Los hermanos Rivera, más unidos que nunca

Aunque Kiko Rivera reconoció sentirse solo porque lo que él consideraba familia había desaparecido. Lo cierto es que sus hermanos han apoyado públicamente al DJ. A pesar de ser un rostro de la competencia, Fran Rivera cogía el teléfono e intervenía en el especial de Telecinco para dedicarle unas emotivas palabras a su hermano. Roto de dolor y entre lágrimas, el diestro hacía hincapié en que su padre estaría orgulloso de los movimientos que había comenzado su hijo pequeño. «Sufro mucho por ti y no me gusta verte así. Yo esto ya lo he sufrido en silencio por respeto a mi hermano. Papá estaría orgulloso. Nunca lo había escuchado así», reconocía el colaborador de ‘Espejo Público’ con la voz entrecortada.

A las pocas horas, Cayetano Rivera hacía lo propio a través de sus redes sociales y compartía con sus seguidores una imagen con el interprete de «Así soy yo» para hacer hincapié en que siempre va a permanecer junto a su hermano. Un mensaje al que Eva González y Lucía Rivera se han unido respondiendo con un emoji con forma de corazón.