Hace apenas unas horas que Mar Torres confirmaba la ruptura con Froilán después de seis años de relación y amistad. La joven, que está pasando estos días en su casa familiar de Madrid, se ha convertido en toda una ‘influencer’, que cuenta ya con más de 36.300 seguidores en Instagram, y que siguen creciendo por días.

El hecho de que haya mantenido durante un tiempo una relación con el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar hace que haya tenido un trato muy cercano con su hermana, Victoria Federica. Sin embargo, esta nueva etapa en su vida la inicia también con la nula relación con ella. Por ahora, han dejado de seguirse mutuamente en Instagram.



«Es mentira que me llevara mal con Victoria Federica. Compartimos colegio y Universidad y para mí siempre ha sido como mi hermana. La sigo queriendo muchísimo». Así hablaba hace apenas unos días Mar Torres de Victoria Federica en ¡Hola!, pero esto no ha sido suficiente para que sigan manteniendo una amistad virtual. Hay que recalcar que se han dejado de seguir después de que Mar diera la entrevista al citado medio.

Y es que ni Mar Torres sigue a Victoria Federica, ni Victoria Federica sigue ya a Mar Torres en las redes sociales. Pero esto no será suficiente para cortar lazos con ella, ya que Mar seguirá viéndose con ella y por supuesto con Froilán en los pasillos del The College for International Studies (CIS), donde la expareja cursa sus estudios en Marketing.

Este paso de dejarse de seguirse en las redes sociales parece ser definitivo y se interpreta ya como una ruptura total no solo con Froilán, también con toda la familia de él. Ellos mismos tomaban la decisión de no pasar estos días de cuarentena juntos y ahora entendemos el por qué. A pesar de que se les vio juntos por última vez el pasado 20 de enero, poco después decicían poner fin a su relación.

De hecho, Mar Torres se encuentra en Madrid, donde vive con su familia, mientras que Froilán hacía las maletas para irse con un amigo a la finca que este tiene en Benahavís unos días antes de que se decretara el confinamiento en nuestro país. El lugar en el que se encuentra Froilán es un hotel de lujo que por supuesto ha tenido que cerrar sus puertas tras el decreto del Estado de Alarma del 14 de marzo, anunciado por Pedro Sánchez. Por su parte, Victoria Federica se encuentra en compañía de su novio, Jorge Bárcenas, en una finca privada en Jaén.

Los primos de Froilán también rompen relación con Mar Torres

El hecho de haber mantenido una relación durante seis años con una persona hace que se tenga trato también con la familia cercana y también con la no tan cercana. Esto es lo que le ha pasado a Mar Torres, que se ha reunido durante estos años con varios miembros de la Familia Real. Entre ellos, con los primos de su expareja, Juan Valentín y Pablo Nicolás Urdangarin, que como cualquier joven, también cuenta con perfiles en Instagram. Eso sí, cerrados al público.

Estos encuentros han provocado que no solo tuvieran contacto en cada una de las reuniones que hacían, sino que también se empezaron a seguir en las redes sociales. Pero tras la ruptura con Froilán, los hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin decidían dar un paso definitivo y dejar de seguir a Mar Torres en las redes sociales. Este paso no lo ha dado todavía ella, que sigue teniendo entre sus «seguidos» a los hijos mayores de la Infanta Cristina.

Así hablaba Mar Torres de Doña Sofía

Algunos eventos organizados por la Familia Real han sido los momentos que le han llevado a Mar Torres a coincidir con los miembros de la Casa Real española. Ella misma recordaba el momento en el que conoció a Doña Sofía en ‘Vanity Fair’. «En la puesta de largo de Victoria Federica estaba muy nerviosa por saludarla. Tras el acto, le pregunté a Froilán que qué le había parecido a su abuela y me dijo que le había gustado mucho para él, le caí bien», decía orgullosa a esta medio. Además, hablaba con cariño de Jaime de Marichalar: «Me llevó muy bien con él, me da consejos y me ha invitado a algún desfile».