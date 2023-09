Paloma Cuevas se ha convertido en el gran apoyo de Luis Miguel. Fue el pasado 3 de agosto cuando el también conocido como ‘Sol de México’ dio pistoletazo de salida a su gira por América. Por ahora, el cantante ha tenido oportunidad de dar conciertos tanto en Argentina como en Chile, países en los que ha estado acompañado en todo momento por su novia. Sin embargo, y pese a todo el ajetreo propio de las actuaciones, el intérprete de ‘La Bikina’ y la ex de Enrique Ponce han podido disfrutar de algún rato de ocio que han aprovechado saliendo a comer. Una escapada en la que la pareja coincidió con una testigo que ahora ha hablado con Revista SEMANA sobre la actitud de ambos.

Viviana es el nombre de la seguidora dude Luis Miguel que ha charlado con este medio sobre la grata sorpresa que vivió al encontrarse con su ídolo en el restaurante Rubaiyat en Vitacura: “Emoción total. La noche estaba preciosa, los dos muy felices. Luis Miguel sonriendo porque estaban con los doctores que lo atendieron en sus resfrío, los doctores hablaron maravillas de ambos”, comenzaba indicando. Unas palabras con las que la fan ha aclarado que, aunque el artista no estuvo hospitalizado, sí que tuvo cierto malestar por el que se vio obligado a recurrir a la ayuda de los profesionales pertinentes. Además, la pareja no disfrutó de la velada en solitario, ya que estos médicos también les acompañaron con el objetivo de demostrar que todo había salido según lo previsto y que todos ellos gozan de una muy buena relación: “Los doctores solo hablaron maravillas de él. Que es un ser sencillo y que lo amemos más de lo que ya lo hacemos. Fue una gran noche”, ha asegurado la fan.

Como no podía ser de otra manera, Viviana estuvo pendiente de todos y cada uno de los movimientos de Luis Miguel y de su compañera de vida. Es por ello que se percató de que la pareja “pidió la reserva de vino más cara del restaurante”. Un gesto con el que ambos demuestran que se trataba de una cita para celebrar los éxitos del cantante y que su resfriado ha quedado en un susto por el que no ha tenido que cancelar ninguno de sus compromisos profesionales. Además, la seguidora ha señalado que “Paloma estuvo muy sonriente y tranquila, acompañando en todo momento a Luis Miguel”. Algo que no resulta extraño, ya que la modelo es uno de los pilares fundamentales en la vida del intérprete y así lo ha demostrado especialmente en las últimas semanas al permanecer junto a él allá donde va.

Vídeo: redes sociales

Luis Miguel y Paloma Cuevas, ovacionados en su llegada

La emoción que la fan sintió al ver al mexicano quedaba reflejada en sus redes sociales. Era ella misma quien compartía un vídeo en el que se escuchaba a la perfección cómo varias personas ovacionaban a la pareja a su llegada al local gastronómico. “Paloma te amamos” o “Luismi danos la mano” eran algunos de los mensajes que se podían oír en el clip en cuestión. Y es que, tal fue la alegría de todos los allí presentes, que incluso los cocineros pararon el servicio y se apoyaron en la cristalera para ver de cerca a la estrella internacional.

Por otro lado, si algo queda claro es que el vínculo entre Luis Miguel y Paloma Cuevas cada vez está más consolidado. Tanto es así, que ambos se decantaron por el conocido como mejor restaurante para comer vino en Chile y el que mejor carta de vinos posee, estando en una lista de Top 10 gastronómico.

