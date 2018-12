2 Fin a la batalla judicial entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco



Tal y como publicó SEMANA en EXCLUSIVA, el juez no vio indicios de malos tratos y ha decidido archivar la causa. Desde finales de 2016 pesa sobre el ex guardia civil la posibilidad de ingresar en prisión, pero la Justicia finalmente no ve indicios de delito y ha estimado que el caso debe ser archivado.

Antonio David ha recibido una gran noticia después de unos meses muy duros y complicados. Ahora respira tranquilo y asegura que entró en shock al enterarse de que podría entrar en prisión si el juez lo consideraba culpable.