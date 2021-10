El fiscal del caso Hormofer pide que se anule la venta de “Mi gitana”, la mansión de la cantante que compartió con Julián Muñoz.

Las malas noticias se le acumulan a Isabel Pantoja. El 22 de marzo de 2022, la tonadillera tiene un juicio por un supuesto delito de «insolvencia punible». En él le pedirán que dé explicaciones sobre la operaciones financieras que realizó en el año 2015 mientras se encontraba en la prisión de Alcalá de Guadaira por blanqueo de capitales en el ‘caso Malaya’.

Dentro de apenas cinco meses, a la artista le tocará deberá defenderse de la acusación del ministerio público que la considera «cooperadora necesaria» de un delito de un supuesto acto delictivo. El fiscal pide que se la condene a tres años de prisión. Sobre este proceso, el diario ‘La Razón’ ha adelantado que Juan Luis Alamillo, el abogado que representa a Hormofer S.L, la constructora cordobesa que ha llevado a la cantante a juicio, sostiene que esta vendió el chalet ‘Mi gitana’ de manera fraudulenta.

El fiscal del caso Hormofer pide que se anule la venta de ‘Mi gitana’

En este sentido, todo se le complica a la sevillana. Porque el fiscal del caso Hormofer coincide con el abogado. Alamillo «esgrime que Isabel Pantoja se puso de acuerdo con el autor del ilícito, el abogado de Codabe S.L, para beneficiarse mutuamente en perjuicio de la víctima, Hormofer S.L, una empresa que no llegó a cobrar el dinero que este le debía pese a que los juzgados habían señalado a ésta última como la verdadera acreedora de una empresa de Isabel Pantoja, Panriver 56 S.L», detalla el citado diario.

«Este movimiento permitió a la sociedad de Isabel Pantoja, propietaria del inmueble conocido como ‘Mi gitana’, saldar su deuda y, así, levantar el embargo que pesaba sobre la propiedad y venderla», destaca el periódico. Según ha desvelado Alamillo, el fiscal ha pedido que se anule el acuerdo que se hizo en el juzgado de Madrid entre Panriver 56 S.L y Codabe S.L. Si el juez que instruye el caso concediera esta petición, como no se produjo compraventa alguna, el chalet volvería a estar en posesión de la sociedad de la artista y, por este motivo se podría subastar. La empresa que ha llevado a juicio a Isabel Pantoja ha aclarado que solo desean que la tonadillera «pague lo que nos debe y ya está”.

Este complicado litigio se suma a la delicada situación personal de la Pantoja. Distanciada de sus hijos, ahora está sumida en un profundo dolor tras la muerte de su madre, doña Ana, a la que estaba muy unida. Hace apenas unos días, la crisis entre sus vástagos quedaba patente, una vez más, ante las cámaras, cuando Chabelita ha mostrado su preocupación por el estado que atraviesa Kiko Rivera. La joven, que trabaja como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’, ha recibido informaciones de una persona cercana diciéndole que su hermano no está bien.

«Si no va a un centro de rehabilitación es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Si él tiene problemas debería acudir a un profesional», ha afirmado. La joven también ha reconocido que los últimos acontecimientos que han pasado en el clan le han afectado y han mermado de manera notable su estado de ánimo. «Llega un momento en el que no podemos ir diciéndole todo el rato lo que tiene que hacer», sostenía. Por eso cree que el Dj debería ponerse en manos de profesionales para salir de sus adicciones.

Chabelita: «Mi hermano es muy hipócrita»

«Mi hermano es muy hipócrita. Ya estoy cansada», ha afirmado Chabelita. Está cansada de estar en medio de los conflictos familiares, de las críticas de su hermano, así como de la actitud de su progenitora. «Estoy harta que para quedar él como un rey me deje a mí como una mierda». También ha recordado que ella y Kiko son muy distintos: «Yo no soy como él. No necesito que la gente me aplauda».

Sobre la guerra que mantienen Kiko e Isabel Pantoja tiene claro que al final quien ha salido perdiendo es el músico: «Durante meses ha estado diciendo barbaridades sobre mi madre y lo que ha ocurrido es que se ha ido a casa y le ha pasado factura. Lo que ha hecho no está bien». Ajena a las declaraciones de su hija, Isabel Pantoja se mantiene recluida en Cantora, de donde no sale apenas desde que su madre perdió la vida a los 90 años, víctima de una larga enfermedad que la ha hecho permanecer a su lado en todo momento.