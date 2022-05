Después de meses de silencio y tras varias pullitas a Telecinco en los últimos tiempos, Kiko Rivera se ha vuelto a sentar en ‘Sábado deluxe‘ para hablar largo y tendido de todos sus frentes familiares. Además de intentar reencontrarse con su hermana, Chabelita Pantoja, por haber coincidido en el mismo plató, el hijo de Isabel Pantoja también le ha dedicado unas palabras a su hermano, Francisco Rivera. En concreto, el DJ se ha mostrado molesto con las palabras que este le dedicó a su madre con motivo de su declaración ante el juez.

«A las personas malas es normal que le pasen cosas malas. Y esta mujer no es buena, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo«, comentaba Fran Rivera en ‘Espejo público’ mientras que Isabel Pantoja se sentaba en el banquillo para declarar por un posible delito de insolvencia punible (algo de lo que ha sido absuelta). Sobre estas palabras, Kiko Rivera ha asegurado que entiende a su hermano, aunque le pide «dejar a las madres tranquilas«.

«Yo a mi madre le puedo decir lo que sea, pero es mi madre. Yo también puedo hablar de la suya pero me convertiría en lo que es él», proseguía el DJ con cierto tono de advertencia. «Tú de mi madre no dices ni mu porque vamos a tener un problema de verdad. ¿Vas a decir esto de mi madre en televisión cuando tiene lo del juicio? Tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada«, continuaba antes un Jorge Javier Vázquez atónito. «Mejor nos quedamos callados», insistía y le recordaba a su hermano que en aquel momento a su madre la estaban juzgando para entrar en la cárcel. Aunque siguen teniendo relación, Kiko Rivera le pide a su hermano que se relaje y se piense las cosas antes de volver a hablar de su madre: «¿Qué necesidad tienes de decir eso?«.

Sobre las imágenes de su madre en sede judicial, Kiko Rivera reconoce que le da mucha pena verla en esa situación y considera que se hubiera evitado si tuviera más vida social. «Hay cosas que por muy mal que se hagan las cosas, no te las mereces. A ella no le gusta su vida en Cantora, creo que no es feliz con el tipo de vida que lleva«, puntualizaba.

El llamamiento por la unidad familiar

A Kiko Rivera le faltan los suyos y ha lanzado una petición para poder volver a disfrutar de ellos. «Creo que como familia y personas que somos nos merecemos una segunda oportunidad, ahí deberíamos ponernos todos de acuerdo e intentar pasar página y volver a ser una familia», comentaba. El DJ denuncia que su madre no llama a sus hijos, algo que le entristece porque es la única abuela que le queda a los pequeños. «Creo que solo tenemos una vida y no quiero pasarme el resto de mi vida jodido», aseveraba.

