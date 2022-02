Este viernes, Kiko Rivera ha emitido un comunicado para explicarse sobre la polémica que han desatado sus declaraciones sobre su hermana, Chabelita Pantoja. En un comunicado que ha emitido en sus redes sociales, el DJ ha matizado sus palabras.

«La vida a veces te pone en situaciones complicadas», arranca diciendo en un escrito que ha hecho público a través de su perfil de Instagram. «En algún momento cuando me dejen explicaré cómo es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar», continúa. Una vez más, Kiko Rivera echa balones fuera y culpa a la revista ‘Lecturas’, -la que recoge sus explosivas declaraciones sobre Isa- de no haber transmitido bien sus palabras. Como viene siendo habitual en él, el artista ha vuelto a responsabilizar a los demás de sus errores.

«Se han dicho cosas sobre mí muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador»

«Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal, pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos. Se han dicho cosas sobre mí muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer (todos ellos tendrán que demostrarlo)», destaca en su mensaje. «Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo. Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación. Sin más, un saludo vuestro amigo Kiko Rivera».

Apenas unos minutos después de emitir su comunicado, Kiko Rivera ha hablado en televisión para defenderse. «Estoy fastidiado. No han salido las cosas como yo pretendía que saliesen. No digo que no sea cierto», ha explicado durante la emisión de ‘Sálvame’. «Quizás me he equivocado en contar algo tan personal. Cuando uno está tan caliente y te hacen preguntas alginas afirmaciones, la mente a veces te traiciona y en este caso lo he hecho. He pedido disculpas a mi hermana y a la gente. Estoy recibiendo cosas muy feas, como machista, maltratador y cosas que son un poco fuertes».

«Añoro a mi familia, pero no los quiero tener cerca», admite Kiko Rivera

«Quiero pedir disculpas públicamente por decir cosas que tendría que haberme callado», añadía. «La cabeza te traiciona y o lo he hecho. Me siento muy mal por ello. No sabía que podía llegar a este punto. Cuando uno lee un titular, cada uno lo lee de una manera. No quiero decir que no lo haya dicho, pero cuando queda plasmado es diferente a como yo he querido contarlo», le ha contado a Carlota Corredera en directo.

«Juro por lo más sagrado que no tenía intención de hablar de mi familia… pero al final de la entrevista te preguntan algunas cosas. Yo me encendí como un cerillo y quizás me encendí demasiado. Me he equivocado y no me siento nada bien por ello«, destacaba. «Mis sentimientos hacia mi madre y hacia mi hermana son los que son, no lo voy a ocultar. Lo añoro, pero no los quiero tener cerca en estos momentos. No es que no les tenga cariño o que no los quiera, pero yo también me encuentro solo a veces. Me he equivocado, pero no soy ningún machista ni ningún maltratador».

«Entiendo que es un daño irreparable para mi hermana»

Al hablar de su relación con su madre, a la que ha culpado de sus problemas, Kiko Rivera ha dejado claro que en parte responsabiliza a Isabel Pantoja: «Como padre que soy, entiendo que un padre tiene que dar libertad a sus hijos. Y tenemos que estar pendientes de nuestros hijos en algunos aspectos de su vida. Eso no quiere decir que un padre se convierta en culpable… Pero sí tiene que estar pendiente de lo que hace un hijo». Cree que si su madre hubiera estado más pendiente de él en su juventud -haciendo referencia a sus adicciones-, «todo hubiera sido distinto».

«Es que los demás tampoco paran. He visto a Dulce, he visto a mi hermana. Yo no trabajo en televisión ni trabajo en un programa donde pueda expresarme tres o cuatro veces. ¿Que me gustaría que todo esto acabase? Por supuesto que sí. Llevo un día en el que mi cabeza me dice: ‘Tío, por qué has hecho esto. Deberías haberte callado’. Yo no lo cuento de una manera atacando», ha insistido. «He querido contar una anécdota complicada que me tocó vivir. Es una anécdota de mierda. Pertenece a la intimidad de mi hermana… pero cuando lo digo, mi cabeza no asimila cuál es el concepto de eso. No lo quise contar de esa manera. Entiendo que es un daño irreparable para mi hermana».

«No he tenido ninguna recaída, gracias a Dios. Lo primero que me ha dicho mi psiquiatra es que me aleje de mi familia porque no me viene bien. He seguido esas instrucciones», añadía. Ha aclarado que sus palabras contra Chabelita no han sido producto de una recaída: «Sigo con mi tratamiento y con mis historias. No es fácil, pero sigo haciéndolo».

No están siendo horas fáciles para el Dj. En las últimas horas, sus palabras han quedado en entredicho. Y el daño que ha hecho a su hermana quizás no tenga vuelta atrás. Hace apenas 24 horas, esta confesaba en ‘Ya son las ocho’ que no tiene ganas de dirigirle la palabra. «He recibido un mensaje por whatsapp pero para decir lo que me ha dicho, mejor que no me hubiera dicho nada», decía. «El perdón que me ha hecho a mí no sé si es el perdón porque se arrepiente de haberlo contado, por la presión y todo, ahora por la noche… que ya es jueves, o por lo que cuenta», continuaba.

Chabelita: «No se ha dado cuenta de que lo que hace es bastante grave»

«Yo creo que él no se ha dado cuenta de que lo que hace es bastante grave. Yo creo que ese es el perdón el que yo me espero», ha insistido Isa. Chabelita Pantoja ha dejado clara su postura y ha asegurado que en estos momentos «no necesita» el perdón de su hermano. El hecho de que este la haya contactado por teléfono «es como si no lo hubiera recibido, de verdad».

