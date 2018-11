Jorge Javier a Isa Pantoja: “¿Estás embarazada?”

Las alarmas han saltado en la gala del límite 48 horas de Gran Hermano VIP del pasado martes. Ya llevábamos varios días viendo que Isa Pantoja está algo cambiada. La cara no es la misma. No sabemos si se va de feria y come churros con Omar Montes o se ha hecho un retoque, pero la pregunta del presentador ha levantado todas las sospechas. ¿Está la hija de la tonadillera embarazada?

No sabe, no contesta

El va y viene de la relación con Omar Montes está volviendo loca a la gente. ¿Están juntos? ¿Si? ¿No? Las continuas dudas y silencios maquillados con sonrisas hacen que la duda se mantenga, pero Jorge Javier ha sido claro: “Estás mas gordita. Tienes la cara más redondita, ¿estás embarazada?”, preguntaba el presentador sin tapujos, a lo que ella contestaba con su cara de felicidad eterna que le caracteriza: “No, la verdad es que estoy muy contenta con Omar…”, contestó sin ser demasiado clara.

Jorge ha sembrado la duda

“Te veo más mujer”, le decía claramente el presentador de GH VIP. El cambio de Isa Pantoja es claro. Omar bromeaba ante el silencio de su ¿novia?: “Yo tengo espartanos”, un comentario que provocó las risas en el plató.

El rumor lo ha cerrado (aunque no mucho) la hija de la tonadillera: “¡Oye, para! Que luego mi madre me llama y no sé qué decir…”, le dijo a Jorge Javier.

¡Ay, Isa! Nosotros sí que no sabemos qué decir… ¿Estará gestando a un pequeño Omar Montes en su interior? De momento, seguiremos viendo sus cambios físicos en cada gala de GH VIP. Veremos en qué acaba…

