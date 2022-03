Desde que decidió abandonar su trabajo en televisión para centrarse en su familia tras estallar la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, es cada vez más habitual ver a Irene Rosales expresar lo que verdaderamente piensa sin tapujos ni filtros. Es lo que ha hecho nuevamente este lunes. La sevillana ha compartido una carta en la que reivindica su derecho a vivir su vida como desea, sin importarle en absoluto lo que los demás opinen de sus decisiones.

«Te das cuenta que creciste cuando ya no quieres tener problemas con nadie, cuando no te importa lo que digan de ti», arranca diciendo la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’. En las líneas que ha escrito en su perfil de Instagram señala que «cuando lo único que quieres es ser feliz y que no te estén jodiendo la vida» es «cuando creces, pero no en edad, sino de madurez».

Irene Rosales ha salido en defensa de Isabel Pantoja

No es la primera vez que somos testigos de declaraciones tan contundentes por parte de la modelo. Hace una semana, sin ir más lejos, se pronunciaba de manera clara sobre la visita de Isabel Pantoja a los juzgados de Málaga. Algunos miembros de su familia, como su sobrina Anabel Pantoja y su hija Chabelita Pantoja se quejaron de que a la cantante no se le ofreciera más seguridad para evitar que tuviera que ser escoltada por la Guardia Civil. La sevillana no ha tenido reparos en denunciar el trato que recibió su suegra, algo que ni ella ni nadie se merece.

«Creo que han sido muy injustos, podrían haber hecho el trabajo mucho más fácil y mejor. Se merecía como persona humana haber tenido una buena entrada y no haber tenido ese acoso, que ya digo que no creo que sea por parte de la prensa, sino que es más por parte, imagino, de los responsables, pero siempre la cogen de cabeza de turco para todo. Es una pena», ha empezado diciendo.

La sevillana espera que a su suegra todo le «salga lo mejor posible»

La joven no tiene relación con su suegra desde hace meses debido al distanciamiento que esta tiene con Kiko. Aunque la situación familiar es complicada, Irene espera que todo salga bien a la tonadillera: «Queremos que salga lo mejor posible y, nada, no tengo nada más que decir», ha zanjado.

Kiko, por su parte, ha reconocido que lo ha pasado muy mal al ver a su madre sentada de nuevo en un banquillo. «Ayer fue un día complicado, soy humano y tengo corazón. No fue un momento precisamente bonito. Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos», decía hace unos días en su perfil de Instagram.

Te interesará saber...