Dentro de tan solo un mes se cumplirá el primer aniversario de la muerte de doña Ana. La madre de Isabel Pantoja perdió la vida. Tenía 90 años y llevaba tiempo delicada de salud, bajo los cuidados de su hija, quien la atendía en Cantora en la más estricta intimidad. Ahora, la artista supera poco a poco el dolor tras la pérdida de su progenitora poco a poco. Ha sido Chabelita la que ha revelado cómo sobrelleva su pena: «Está pasando su duelo todavía, cada uno lleva el duelo a su manera. Para ella ha sido un palo bastante fuerte».

Una de las cosas que más anima a Isabel Pantoja en estos momentos es el nuevo tour que tiene previsto realizar en el continente americano. Dentro de tres meses, la tonadillera comenzará una nueva gira al otro lado del charco, esta vez en Estados Unidos y el Caribe. Su periplo estadounidense incluye actuaciones las principales ciudades del país anglosajón, así como Puerto Rico, donde tiene una legión de admiradores. Las citas de su gira 2022, según cita este diario, es la siguiente: del 11 al 13 de noviembre: Nueva York; 18 de noviembre: Chicago; 20 de noviembre: Puerto Rico; 24 de noviembre: Los Ángeles; 27 de noviembre: Houston; y 3 de diciembre: Miami. «Tiene muchas ganas de empezar ya la gira, sobre todo porque le va a venir muy bien. Ella quiere cantar para su público, tener mucho cariño por parte de ellos», ha destacado la joven.

Cuando se le pregunta si su madre ha pedido un avión privado durante su nueva gira americana, responde: «Yo es que no lo sé… No sé lo que ha exigido ella en otros conciertos, no lo sé, pero lo del avión privado eso sí que me ha sorprendido mucho porque ella no ha exigido nunca eso y que yo sepa casi siempre, la gran mayoría de veces, ha ido en un avión comercial… Entonces, no lo sé. Me extraña, pero lo desconozco de verdad».

No es la primera vez que Chabelita habla de la importancia que tiene el nuevo proyecto profesional de Isabel Pantoja para superar su mal momento anímico. «Tiene una gira en América, está muy ilusionada con ello y le saca de su tristeza por lo de mi abuela. Tiene muchas ganas de empezar a cantar», contaba a principios del presente mes, tras reunirse con su madre con motivo de su 66 cumpleaños.

Isa Pantoja, tal y como se recoge en el vídeo, ha hablado también de la situación familiar. Desde la llamada de Kiko Rivera a Omar Sánchez para darle la enhorabuena por su noviazgo con Raquel Lozano a la situación actual de su prima, Anabel Pantoja. «Creo que no va a tener ningún problema porque ella se lleva bien con Omar», ha explicado. «Omar no ha dicho nada malo de Anabel públicamente. Han tenido sus buenos y malos momentos, pero públicamente Anabel no le ha hecho daño. Yo si me lo encuentro también lo voy a saludar».