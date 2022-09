Desde hace ya varios meses Rocío Flores no está presente en ‘El programa de Ana Rosa‘. La joven fichó como colaboradora, sin embargo, sus exigencias han provocado que su contrato no sea renovado. No han llegado a un acuerdo, a pesar de que ella era consciente de lo positivo que podía ser para sus redes sociales salir en televisión, pues conseguía más contratos publicitarios. La hija de Rocío Carrasco pidió un aumento de sueldo (ya cobraba 1.000 euros por programa) y, por si fuera poco, dijo que no quería hablar de todos los asuntos que conciernen a su vida personal. Esto ha provocado que echen cuentas y la cúpula del espacio de Ana Rosa Quintana decida no renovarla tras varios meses colaborando.

En el pasado se convirtió en el fichaje estrella, pero las exigencias de Rocío Flores han hecho que se rompa la cuerda, según revela Lecturas. El representante de la joven, Agustín Etienne, ha sido el encargado de trasladar todas las peticiones de Rocío Flores, pero estas no habrían convencido a las altas esferas del programa de televisión. No tendría sentido tener a la nieta de Rocío Jurado en el club social y que no comentara nada acerca de por ejemplo ‘En el nombre de Rocío’, por lo que consideran que es mejor prescindir de sus servicios en plató.

Esta nueva temporada de ‘El programa de Ana Rosa’ ha comenzado sin Rocío Flores, a quien se fichó en abril de 2021. Tras el estreno de ‘Supervivientes’ fue una de las encargadas de comentar el reality, siendo en muchas ocasiones cuando habló de cuestiones personales como su madre, la ruptura de Olga y Antonio David y la aparición de Marta Riesco en la relación. Lloró, rio y se confesó acerca de aspectos de su vida, pero ahora parece que se niega a hacerlo, lo que ha provocado que no la renueven y, por tanto, deje de colaborar en Mediaset.

La hija de Antonio David Flores está centrada en sus redes sociales, donde tiene 800.000 seguidores y suele promocionar ropa, tratamientos estéticos o determinados productos. Aunque no le va nada mal en lo que respecta a sus cuentas, lo que sí se sabe es que ha visto reducidos sus ingresos de forma considerable. No solo deja atrás sus colaboraciones en ‘El programa de Ana Rosa’, también sus apariciones fugares en ‘Ya son las ocho’, el cual presentaba Sonsoles Ónega y fue cancelado a finales del mes de junio.