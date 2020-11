«Entiendo a las dos partes», ha afirmado sobre el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

Raquel Bollo regresaba a ‘Sábado Deluxe’ y lo hacía en pleno cisma familiar del clan Pantoja. La colaboradora ha vuelto a plató tras varios meses alejada de los focos y lo hacía para hablar de ‘La Caja Fuerte’, reality en el que participa Isa Pantoja junto a su prometido, Asraf Beno. No ha querido posicionarse en el mediático conflicto, pero sí que se ha enfrentado duramente contra Dulce Delapiedra, la que fuera niñera del clan. Reproches, acusaciones, críticas… la tensión ha reinado en este cara a cara en el que ambas se han recriminado haber vivido a costa de Isabel Pantoja.

Dulce ha valorado la última entrevista de Kiko Rivera en ‘Sábado Deluxe’ y ha confesado que ella no se esperaba que fuera a desvelar ciertas intimidades. Mientras que Raquel le recordaba que ella también había criado al DJ desde niño. «Yo lo conozco muy bien», corroboraba. “Aunque digas solo ‘mi niña’, él también fue tu niño”, le reprochaba.

Dulce ha recordado que nunca nadie se había atrevido a ir en contra del hijo de Isabel Pantoja: «Con Kiko no os atrevíais ninguno. Solo con Isabel». Además, ha acusado a la empresaria de haberse aprovechado de su posición de amiga de la tonadillera: «Isabel Pantoja no tenía necesidad ninguna de que la defendiera nadie. Tú te ponías las flores que no veas. Isabel me decía, pobrecita que tiene que darles de comer a sus hijos».

Una acusación que no ha gustado a la colaboradora, alejada durante meses de la televisión. «Cuando me ponían vídeos la defendía». Le recordaba que ella no salió a la palestra por el tema de Isabel Pantoja: «Salí por otro desgraciadamente. Me quedé a trabajar». Y añadía tajante: «Lo que tenga con Isabel jamás lo voy a hablar en un plató, se lo diré a ella porque, como amiga, soy legal y tú has sido una traidora que ha contado cosas de la intimidad de su casa, no me parece normal. Los amigos son amigos siempre».

Ambas se han enzarzado en una acalorada discusión en la que ha reinado la tensión. Por su parte Raquel apuntaba que Dulce fue un pilar fundamental en la infancia de Isa Pantoja al igual que en la de Kiko. «También fue tu niño Kiko y a él lo has tirado, has tirado al niño que has criado. Eres la primera que no has tratado a los dos por igual».

Se pronuncia sobre Isa Pantoja

El pasado jueves, Isa Pantoja se rompía en lágrimas al conocer en directo en ‘La Caja Fuerte’ algunas de las demoledoras declaraciones que había vertido su hermano sobre su madre. Raquel Bollo ha reconoció que le «dolió» verla así. «Siempre dicen que es una persona fría y es la primera vez que la hemos visto así. Me dio mucha pena su ataque de ansiedad». Respecto a la guerra familiar, ha intentado tirar por el camino de la diplomacia y no se ha mojado «Entiendo a las dos partes», aseveraba. Reconocía que se está viendo todo de forma muy grave, pero «no deja de ser una madre y un hijo». Zanjaba el tema con la siguiente afirmación: «Una madre es una madre aunque se equivoque y un hijo es un hijo aunque se equivoque».

Un tema candente que ha sorprendido a muchos y está siendo objeto de debate en las tertulias de Mediaset. El distanciamiento surge a raíz de la última entrevista de Kiko Rivera en ‘Sábado Deluxe’ donde aseguró que estaba atravesando una etapa complicada de su vida y estaba completamente hundido. Su madre llamó al programa e intervino en directo, le dijo que no tenía razones para sentirse de esa manera y que ella siempre estaría a su lado. Unas palabras que se vieron como «egoístas» por parte de algunas voces.

A partir de entonces el DJ aseguraba que la tonadillera no estaba cuando más la necesitaba. Asimismo han salido a relucir diversas desavenencias familiares. Una guerra que se está librando públicamente con demoledores mensajes en redes, llamadas a programas de televisión y conversaciones con ciertos periodistas. «Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida. Aun así yo no hice esto público ya que yo no fui a hablar de ella y sí de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento», aseguraba el hijo de la artista en su perfil de Instagram.