Hoy, Ana Rosa Quintana se ha convertido en la protagonista indiscutible del corazón tras anunciar que padece cáncer de mama. En su programa, la presentadora ha compartido con la audiencia el diagnóstico que ha recibido y que la obligará a apartarse temporalmente de su trabajo. Tranquila, explicaba que se retirará durante un tiempo para recuperarse del carcinoma que le ha sido detectado. Horas después compartía un mensaje en Twitter para agradecer las muestras de cariño recibidas.

«Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo. Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias», escribía en su cuenta de Twitter.

Pues bien, poco después de este tuit, María Patiño se ha sumado a las palabras de apoyo a la periodista. Y ha publicado en las redes sociales un mensaje de ánimo que no todos han interpretado como ella hubiese deseado. Su post, más bien, ha desatado una oleada de comentarios por las diferentes interpretaciones que se puede hacer de su comentario.

«Nada es gratuito. Recoges lo que siembras»… ha publicado María Patiño al tuit de Ana Rosa mostrando su gratitud. Siete palabras han bastado para que la presentadora de ‘Socialité’ la liara en las redes, convirtiéndose en ‘trending topic’ en cuestión de minutos.

Quizás para evitar confusiones, Patiño volvería a usar las redes -esta vez su cuenta de Instagram- para explayarse con más detalle sobre la admiración que siente por su compañera. «Poca gente sabe tu capacidad de cuidar a tu gente. Nunca en la vida olvidaré cómo me cuidaste. Siempre diré que para triunfar, hay que tener alma. Ha llegado la hora de que los demás te cuidemos. Somos muchos los que nacimos bajo tus alas. En breve volverás a volar y tus polluelos estarán deseando tenerte cerca. Ha llegado la hora de centrarte en ti y en los tuyos. Gracias», ha escrito en su perfil.

Además de María Patiño, muchos rostros conocidos se han sumado a los mensajes de ánimo a Ana Rosa. Entre ellos, sus compañeros Joaquín Prat, Bibiana Fernández, Alessandro Lequio, Rocío Flores, Susanna Griso o famosos como Marta Sánchez o Alaska y Mario Vaquerizo.

Ante este revés de salud, la periodista ha compartido públicamente cómo afronta esta nueva etapa. «Me pienso poner bien, ¿eh? Voy a dar mucha lata todavía y sobre todo es que no hago pantalla porque creo que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia, pero aquí la socia y yo tenemos la productora», decía a su salida de los estudios de Mediaset. «Tenemos mucho trabajo por delante y a seguir trabajando», explicaba.

«Lo hemos cogido muy a tiempo»

«Me ha dado la cara y lo he atajado rápido entonces lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo», añadía. Aunque se mantendrá apartada de la pequeña pantalla, Ana Rosa no piensa dejar de lado su labor como presidenta de Unicorn TV, la productora de la que es fundadora junto a Xelo Montesinos.

Cuando Ana Rosa ha anunciado su enfermedad ante las cámaras, y en riguroso directo, ha mantenido el tipo. Serena, se ha dirigido a las cámaras para decir: «Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia».

«Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado»

«Espero que todo tenga un final feliz. La investigación y la medicina han avanzado muchísimo en España en el cáncer de mama. Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado», continuaba.