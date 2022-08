A la lista de concursantes del nuevo reality de Telecinco, ‘Pesadilla en el paraíso‘, se une un nombre nombre: Lucía Dominguín. La hermana de Miguel Bosé promete dar mucho que hablar en esta aventura televisiva. «Voy a pasármelo bien. Eso lo primero. Voy a conocer a gente porque no conozco a nadie de los que van. Es interesante, no sé si soy la más mayor, tengo 65 años recién cumplidos», ha confesado.

Ilusionada de emprender este reto televisivo, la empresaria y actriz parte con ventaja. «La suerte, por lo que me han dicho, es que no voy a estar encerrada. No es como otros realities… Estoy un poco en el ambiente donde me he criado y sigo viviendo». Su objetivo principal es pasárselo bien y entretener a la audiencia. Su defensor en los platós de Mediaset será su hijo Olfo. Durante la breve conversación que ha mantenido con ‘Viernes Deluxe’ también se ha pronunciado sobre Nacho Palau -esta misma semana hemos conocido que el ex de Miguel Bosé padece cáncer de pulmón-. «Está muy bien. Preferiría no hablar de él. Es algo muy personal. Tenéis que entenderlo». Aunque no ha querido entrar en detalles, sí que ha subrayado que le da «mucha pena» esta noticia.

Los compañeros de Lucía Dominguín en ‘Pesadilla en el paraíso’

No es la primera ocasión en la que Lucía Dominguín se atreve con un reality de televisión. Ya la vimos entre fogones en ‘MasterChef Celebrity’ durante la edición celebrada en el año 2020. Esta vez tendrá que lidiar con otros 16 famosos y vivir en un entorno rural, algo a lo que está muy acostumbrada. Gloria Camila Ortega, Omar Sánchez, Pipi Estrada y Víctor Janeiro, entre otros, compartirán aventura con ella. Todos los concursantes viajarán este domingo a Jimena de la Frontera, Cádiz, donde tendrá lugar el ‘reality’. El programa arrancará el próximo 4 de septiembre y estará presentado por Lara Álvarez y Carlos Sobera. Los participantes tendrán que mostrar su destreza para sobrevivir en una granja y trabajar duro para conseguir luz eléctrica o agua corriente.

Uno de los pesos pesados de esta primera edición de ‘Pesadilla en el paraíso’ es Gloria Camila Ortega. La hija de José Ortega Cano, envuelta en una situación familiar muy complicada, ha reconocido que desea poner tierra de por medio y huir de la presión mediática en plena crisis matrimonial de su progenitor con Ana María Aldón. También quiere que este concurso marque un antes y un después en su trayectoria televisiva. Aunque anteriormente ya la hemos visto en ‘Supervivientes’ era muy joven y ahora desea mostrar a la audiencia cómo ha madurado. Aparte de Lucía Dominguín, el último concursante que se dio a conocer es Xavier Font, integrante del mítico grupo ‘Locomía’. Un fichaje que se aleja de los otros nombres que se atreverán a vivir en una granja, entre ellos, rostros habituales de la cadena como Alyson Eckmann, Mónica Hoyos o Patricia Steisy.