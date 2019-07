6 Anabel destapa que Omar no está invitado al cumple de Pantoja

Ahora, una información dada por Anabel Pantoja ha puesto en el punto de mira esta relación. «El día 1 nos vamos a juntar todos pero mi tía no le va a decir a Omar que venga. No es por nada, sino por no poner en un compromiso a la hija porque ella irá con su pareja. Eso sería el remate de los remates», ha confesado.